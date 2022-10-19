У МЗС Китаю не знають про російські удари дронами по Києву

Речник міністерства закордонних справ КНР заявив, що йому не відомо про удар РФ безпілотниками по столиці України 17 жовтня.

У міністерстві закордонних справ КНР не знають про російську атаку дронами на Київ 17 жовтня. Про це свідчить стенограма спілкування речника китайського зовнішньополітичного відомства з журналістами на брифінгу, опублікована на сайті МЗС Китаю ввечері 18 жовтня.

Агентство Reuters попросило про коментар щодо загибелі кількох людей у Києві внаслідок ударів безпілотників 17 жовтня. "Мені не відомо про те, що ви згадали. Позиція Китаю з українського питання послідовна і чітка. За нинішніх обставин усім зацікавленим сторонам необхідно зберігати спокій та стриманість, а також заохочувати і підтримувати всі дипломатичні зусилля, які сприяють мирному врегулюванню української кризи, для спільної деескалації ситуації", - відповів речник міністерства Ван Веньбінь.

Читайте також: Путін подякував Сі Цзіньпіну за позицію Китаю щодо України

Атака дронів на Київ

Від початку повномасштабної війни, розв'язаної РФ проти України 24 лютого, друга найбільша атака російської армії на Київ відбулася 10 жовтня, третя - 17 жовтня, коли Росія атакувала українську столицю дронами-камікадзе іранського виробництва.

Місто атакували 28 дронів. Більшість з них були збиті. Втім у Шевченківському районі Києва пролунало п'ять вибухів. Пошкоджень зазнали житловий будинок, будівля компанії "Укренерго" та теплоелектроцентраль (ТЕЦ).

Внаслідок атаки на житловий будинок загинули п'ятеро людей. Серед них була молода пара, яка очікувала на дитину. Жінка була на шостому місяці вагітності. Президент України Володимир Зеленський заявив: "(Російський президент. - Ред.) Володимир Путін може записати собі чергове "досягнення" - убив іще одну вагітну жінку".

Читайте також: Чи вдасться Путіну "розворот у бік Азії"?