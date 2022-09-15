Путін подякував Сі Цзіньпіну за позицію Китаю щодо України

Лідер КНР уперше від початку пандемії коронавірусу виїхав за кордон і зустрівся з президентом РФ. Путін подякував Сі за "збалансовану позицію" щодо України та розкритикував "провокації" з боку США в Тайванській протоці.

На полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС), який проходить в Узбекистані у четвер, 15 вересня, президент Росії Володимир Путін зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

"Ми високо цінуємо збалансовану позицію наших китайських друзів, коли йдеться про кризу в Україні. Ми розуміємо ваші запитання та занепокоєння з цього приводу. Під час сьогоднішньої зустрічі ми, звичайно, пояснимо нашу позицію", - цитує Путіна агенція Reuters.

Президент РФ також наголосив, що підтримує політику "єдиного Китаю" та виступає проти "провокацій" США і "їхніх сателітів" у Тайванській протоці.

Це був перший закордонний візит Сі після початку пандемії коронавірусу та перша особиста зустріч лідерів Росії й Китаю віч-на-віч після того, як РФ розпочала повномасштабну війну проти України.

Іран зближується з Росією

Перед Сі Путін також провів на полях саміту двосторонню зустріч з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі.

"Іран сповнений рішучості посилювати свої зв'язки з Росією, від економічної до аерокосмічної та політичної сфер", - цитують Раїсі іранські державні ЗМІ. За його словами, співпраця між країнами, які перебувають під санкціями США, зробить їх сильнішими.

В свою чергу Путін, за даними російських ЗМІ, повідомив, що наступного тижня Іран відвідає делегація з 80 великих компаній, і назвав це "ще однією ознакою зростаючих зв'язків між країнами".

Під час саміту Іран, який наразі має статус спостерігача в ШОС, підписав меморандум про зобов'язання приєднатися до організації. Її створили в 2001 році як політичну, економічну та безпекову організацію на противагу західними інституціями. Крім Китаю та Росії, до неї входять Індія, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Пакистан і Таджикистан. Спостерігачем, крім Ірану, є Афганістан.

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