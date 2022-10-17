РФ атакувала Київ дронами-камікадзе: є загиблі

У понеділок, 17 жовтня, Росія атакувала Київ дронами-камікадзе. Перші два вибухи в Шевченківському районі прогриміли близько сьомої ранку.

Як повідомив мер міста Віталій Кличко, ушкоджень зазнали кілька житлових будинків. У нежитловій будівлі виникла пожежа.

Він також показав уламок одного з безпілотників, якими армія РФ атакувала столицю України.

Наступні два вибухи прозвучали в тому ж районі після восьмої ранку.

У житловому будинку стався вибух

У результаті атаки стався вибух у житловому будинку. Наразі з нього врятовані 18 людей. За попередньою інформацією, двоє мешканців залишаються під завалами. "Рятувальні роботи тривають. Триває гасіння зруйнованих будівельних конструкцій та розбір завалів. Чи є загиблі - уточнюємо інформацію", - написав Кличко у Telegram.

Відео з місця події опублікував президент України Володимир Зеленський.

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З-під завалів дістали тіла трьох загиблих

О пів на дванадцяту Кличко повідомив, що з-під завалів будинку дістали тіло загиблої жінки. "Ще одна людина знаходиться під завалами. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - написав він.

Через годину заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що кількість загиблих збільшилась до двох осіб. 19 людей були врятовані. Постраждали четверо. За кілька хвилин він оновив дані: загинули троє осіб.

Згодом Кличко розповів, що серед загиблих була молода пара, яка очікувала на дитину. "Жінка була на шостому місяці вагітності", - написав він у Telegram.

У центрі української столиці перекрили рух транспорту на ділянках кількох вулиць. Міська влада закликала не виїжджати у середмістя без гострої потреби. При цьому кільцева електричка продовжила рух за розкладом.

Попри удари, "Укрзалізниця" повідомила, що всі поїзди вирушають з Києва та прибувають до столиці за графіком. Головний вокзал відчинений для пасажирів із квитками, очікування на рейс можливе в укриттях. Пасажири, які чекають на завершення повітряної тривоги в укриттях і не зможуть вчасно здійснити посадку на свій рейс, зможуть поїхати за своїми квитками наступним потягом того ж напрямку, зазначає компанія у своєму Telegram-каналі.

Найбільша атака російської армії на Київ від початку повномасштабної війни 24 лютого була 10 жовтня. РФ обстріляла ракетами центр міста, були жертви.