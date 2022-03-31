Чи почуло керівництво КНР аргументи ЄС щодо війни Росії проти України

За наполяганням Брюсселя війна Росії проти України стала головною темою саміту ЄС-Китай, який відбувся 1 квітня в режимі відеоконференції. Євросоюз представляли президенти Європейської Ради Шарль Мішель та Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Вранці вони дві години говорили з прем'єром КНР Лі Кецяном, а вдень одну годину - з його головою Сі Цзіньпіном. Такий формат - вибір Пекіна.

"Сьогоднішній саміт не є звичайним, бо це саміт у часи війни", - заявив Мішель. І справді, після саміту не було ні спільної заяви обох сторін, ні спільної пресконференції. За підсумками зустрічі не було жодних практичних результатів, наприклад рішень або домовленостей. Річ у тому, що найважливішою ціллю Брюсселя на цьому саміті був діалог з Пекіном щодо війни РФ проти України. "Головний пріоритет ЄС - зупинити війну якомога швидше та захистити людей в Україні", - додав Мішель.

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Які аргументи щодо України ЄС знайшов для Китаю

"Ми закликали Китай допомогти завершити війну в Україні (…) Ми розраховуємо на підтримку Китаю в досягненні тривалого припинення вогню, припиненні невиправданої війни та вирішення драматичної гуманітарної кризи, яку вона спричинила", - зазначив глава Євроради.

Якими аргументами лідери ЄС намагалися переконати керівництво КНР? Урсула фон дер Ляєн нагадала, що Китай обіймає місце постійного члена Ради Безпеки ООН, і тому має "особливу відповідальність". "Китай має вплив на Росію, і тому ми очікуємо від Китаю, що він візьме на себе цю відповідальність, аби завершити війну та повернути Росію за стіл мирних переговорів", - додала вона.

Президенти Європейської Ради Шарль Мішель (п) та Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Велику увагу в ЄС приділили й економічним аргументам, зокрема тому, що Євросоюз грає набагато більшу роль для економіки КНР, аніж Росія. "Продовження війни та розлади, які вона створює у світовій економіці, не відповідають нічиїм інтересам, і точно не китайським", - наголосила фон дер Ляєн. І тому в ЄС хочуть, щоб Китай проявив активну позицію. "Рівновіддаленості недостатньо. Важлива активна робота над досягненням миру. І кожен актор повинен грати свою роль", - додала вона.

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ЄС закликав КНР не допомагати Росії вести війну проти України

Досі в Євросоюзі не бачили доказів того, що Китай допомагає Росії у військовому плані та в обходженні санкцій, накладених через війну РФ проти України. На саміті лідери ЄС приділили темі санкцій окрему увагу. "Ми дали дуже чітко зрозуміти, що Китай має якщо не підтримати, то щонайменше не перешкоджати нашим санкціям. Жоден громадянин Європи не зрозуміє, якщо Росія отримає будь-яку підтримку у веденні війни. Більше того, це призведе до значної репутаційної шкоди для Китаю в Європі", - заявила президентка Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн

Лідери ЄС не відповіли, чи отримали запевнення Сі та Лі не допомагати Росії обходити санкції. Що робитиме ЄС, якщо Китай усе ж це зробить? На це теж не було відповіді. На саміті Мішель і фон дер Ляєн зосередилися на дипломатії та переконуванні своїх колег з КНР за допомогою аргументів.

Чи почули в КНР заклики Євросоюзу?

Фон дер Ляєн назвала розмову з Сі та Лі "дуже відкритою та дуже відвертою". Утім, як може бути відвертою розмова, якщо Китай відмовляється називати дії Росії війною? На це запитання кореспондента DW, президентка Єврокомісії відповіла так: "Відверто та відкрито означає, що ми обмінялися дуже чітко відмінними поглядами".

Шарль Мішель визнав, що розбіжності у поглядах між ЄС і КНР лишаються. Але додав, що відверта дискусія є можливістю зблизити їх. "Ми сподіваємося, що наші аргументи, які ми переконано та рішуче повторили, були почути китайською стороною", - зазначив він.

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Що Китай відповів ЄС про війну Росії проти України?

МЗС Китаю опублікувало свій пресреліз щодо саміту. У ньому перші п'ять довгих абзаців приділили двостороннім відносинам, що підтверджує, наскільки Євросоюз важливий для КНР. "Китай і ЄС поділяють широкі спільні інтереси та надійну основу для співпраці", - зазначили в заяві. У ній багато ідеться про те, як важливо обом сторонам разом працювати, наприклад, над поглибленням економічної глобалізації.

Сі закликав ЄС "сформувати своє власне сприйняття Китаю, прийняти незалежну політику щодо Китаю та працювати з Китаєм над просуванням стійкого та сталого зростання відносин Китай-ЄС і внесенням у турбулентний світ факторів, які його стабілізуватимуть". Говорячи про "незалежну" політику, Сі, очевидно, мав на увазі незалежну від США.

Другу частину свого пресрелізу МЗС у Пекіні присвятив поглядам Сі на війну Росії проти України. Слово "війна" у заяві не вживається взагалі, натомість говориться про "українську кризу" чи "українське питання". "Сі наголосив, що Китай дуже шкодує, що ситуація в Україні дійшла до того стану, де вона зараз. Позиція Китаю щодо українського питання послідовна та чітка. Китай завжди стоїть на боці миру та робить свої висновки незалежно, засновуючись на особливостях кожного питання", - зазначено у заяві.

Сі Цзіньпін виклав і свій рецепт вирішення "кризи". Це передусім "мирні переговори", які Китай "заохочує на свій власний лад". А міжнародна спільнота повинна створювати "сприятливі умови" для переговорів між Росією та Україною, "замість того, щоб підливати олії у вогонь".

"Причина української кризи полягає у регіональній безпековій напруженості в Європі, яка накопичувалася роками. Фундаментальним рішенням буде задовільнити легітимні безпекові занепокоєння всіх причетних сторін", - зазначили в МЗС Китаю. На думку Сі, Європа, Росія, США та НАТО повинні розпочати діалог та домовитися про "збалансовану, ефективну та сталу безпекову архітектуру в Європі".

Деталей того, як КНР заохочує переговори чи як задовільнити безпекові занепокоєння і України, і Росії, у китайському МЗС не уточнили. Натомість у заяві багато уваги приділили закликам до того, аби "конфлікт" не вийшов за нинішні межі, та не підірівав "глобальну економічну систему".