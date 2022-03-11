 Війна проти України: чи зможе ЄС похитнути проросійський нейтралітет Китаю | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 31.03.2022

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Європа

Війна проти України: чи зможе ЄС похитнути проросійський нейтралітет Китаю

Китай намагається втримати нейтральну позицію щодо війни РФ проти України, але та водночас підтримує Москву. Як Пекін балансує між різними політичними цілями? Чи зможе ЄС переконати його на саміті?

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї говорить з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем 29 березня

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї говорить з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем 29 березня

За понад місяць війни Росії проти України Китай став "чемпіоном неоднозначності" своєї позиції. Попри всі заклики Заходу, він досі не засудив російську агресію. Водночас більшої за словесну підтримку Москва від Пекіна теж не отримала.

Як Китай ставиться до війни Росії проти України?

У своїй риториці офіційний Пекін намагається представити себе максимально нейтральним. Він відмовляється називати дії РФ війною чи агресією, натомість говорить про "українську кризу" та "російсько-український конфлікт". Влада КНР постійно закликає до мирного вирішення шляхом "діалогу та переговорів". А також запевняє, що грає "конструктивну роль в українському питанні".

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Китай не хоче визнавати, що Росія веде війну проти України

Утім, це мало кого переконує як в Україні, так і на Заході. "У цій ситуації не може бути нейтралітету. Ти або підтримуєш агресора, або допомагаєш жертві", - наголосив у розмові з DW голова делегації Європарламенту з відносин з КНР німець Райндгард Бютікофер (Reinhard Bütikofer) з фракції Зелених.

Китай заявляє про розуміння "безпекових занепокоєнь" - хоча його представники іноді й додають, що йдеться як про Росію, так і Україну. Однак усі ж пам'ятають, що перед війною саме Москва висувала вимоги до США та НАТО про свої безпекові занепокоєння. Крім того, влада КНР постійно звинувачує США та засуджує розширення НАТО на Схід, повторюючи риторику Кремля. А ось засудження Росії, яка без жодних провокацій з боку України почала повномасштабну війну проти неї, з Пекіна не лунало.

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Одну з головних спроб у зусиллях переконати владу КНР докладуть президенти Європейської Ради Шарль Мішель і Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) 1 квітня. Під час 23-го саміту ЄС-Китай вони зустрінуться у режимі відеоконференції спершу з прем'єром Лі Кецяном, а потім і з головою КНР Сі Цзіньпіном.

У ЄС головною темою саміту назвали війну Росії проти України, а також її наслідки - як гуманітарні, так і глобальні. У Пекіні, схоже, цьому не дуже радіють. У тамтешньому МЗС, говорячи про зустріч на найвищому рівні, війну не згадали.

"Китайська сторона дуже хотіла би, аби наш саміт зосередився лише на співпраці та діалозі", - заявило високопосадове джерело DW у ЄС. Але Пекін має усвідомити, що війна проти України має безпосередній стосунок до відносин Євросоюзу та КНР, додав чиновник. 

Проросійський нейтралітет Китаю

Експерти пояснюють спірну риторику Пекіна конфліктом між його інтересами. "Китай намагається переслідувати низку стратегічних цілей, які конфліктують між собою. З одного боку, це підтримка Росії в рамках стратегічного партнерства. Водночас Китай намагається й обмежити ціну підтримки Росії", - говорить брюссельський експерт Інституту китайських студій MERICS Гжегож Стец в інтерв'ю DW.

За його словами, для влади КНР важливо втримати економічну стабільність - і у світі, і в Китаї. "А це означає збереження доступу до ринків ЄС і США. І тому Китай намагається грати у гру балансування між двома цілями", - додає Стец. "Тому хоча ми чітко можемо говорити про підтримку Росії Китаєм, це залишається таким собі проросійським нейтралітетом", - зазначає він.

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Ключовий конфлікт для Китаю - зі США

Експерт з Китаю Гаазького центру стратегічних досліджень Йоріс Тір теж називає позицію Пекіна "проросійським нейтралітетом". Він вказує на те, наскільки важливим є ринок ЄС для китайського експорту. Але наголошує, що Китай зосереджує свої зусилля передусім на тому, що він вважає основною загрозою для себе - Сполучених Штатах Америки. "Сьогодні США є головним ворогом, через що відвертання Китаю від Росії та зближення з ЄС і США є дуже малоймовірним", - зазначає експерт.

"Чи допоможеш ти мені битися з моїм другом, щоб я потім міг зосередитися на тому, щоб битися з тобою?" - за словами Тіра, цей твіт модераторки китайського державного каналу CGTN Лю Сін ідеально підсумовує погляд КНР на заклики з боку США до засудження російського вторгнення.

Стец погоджується, що головною ціллю, яка визначає сприйняття Китаєм вторгнення Росії в Україну, є глобальне протистояння зі США та загалом намагання Пекіна та Москви поставити під сумнів світовий порядок, заснований на міжнародному праві. Інші цілі, наприклад підтримання відносин з Україною, не настільки важливі для Китаю.

Експерт прогнозує, що КНР намагатиметься слідувати нинішнім курсом стільки, скільки можливо: підтримувати Москву, але й мінімізувати негативні ефекти такої підтримки. "Вірогідно, що в якийсь момент це може стати непідсильним для Китаю", - припускає Стец.

Саміт ЄС-Китай: що підготував Брюссель?

Саме тому, зазначає один з високопосадовців ЄС у розмові з DW, у Брюсселі поки не побачили жодних доказів ні постачання зброї з Китаю до Росії, ні допомоги КНР обходити санкції. "Взагалі-то треба віддати належне низці китайських компаній, які практикують соціальну відповідальність. Протягом останніх тижнів вони заявили про призупинку інвестиційних рішень у Росії", - додало джерело.

Востаннє саміт ЄС-Китай відбувся у 2020 році

Востаннє саміт ЄС-Китай відбувся у 2020 році

Чого ж очікувати від саміту ЄС-Китай? У Брюсселі не роздувають очікування та не обіцяють конкретних результатів від зустрічі. І головна причина цього в тому, що Брюссель зосередиться на темі України. "Не секрет, що Китай намагається балансувати, переслідуючи позицію, яка слугує його інтересам. Я не думаю, що це обов'язково докорінно зміниться. У наших інтересах подбати про те, щоб ця балансувальна позиція не перетворилася на відкриту підтримку понад того, що ми бачили у їхніх заявах", - зазначив брюссельський чиновник.

Які аргументи лідери ЄС підготували для керівництва Китаю? Крім звертання до відповідальності КНР як глобального гравця, ідеться передусім про економіку. Джерела DW наводять дані, що частка ЄС у зовнішній торгівлі Китаю склала минулого року майже 14 відсотків, частка США - 12,5 відсотка, а Росії - 2,4 відсотка. Чи намагатиметься Брюссель завдяки своїй вазі натиснути на КНР? Чиновник ЄС запевняє, що Мішель і фон дер Ляєн лише аргументуватимуть, чому Пекіну краще не підтримувати Росію практично.

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Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї говорить з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем 29 березня

Чи зможе ЄС похитнути проросійський нейтралітет Китаю

Китай намагається втримати нейтральну позицію щодо війни РФ проти України та водночас підтримує Москву.  

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