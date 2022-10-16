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Сі Цзіньпін на з'їзді компартії
Сі Цзіньпін на з'їзді компартіїФото: Thomas Peter/REUTERS
ПолітикаКитай

Китай пришвидшить розбудову своїх збройних сил - Сі Цзіньпін

Аліна Коломієць
3 год. тому

На XX з’їзді Комуністичної партії КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай пришвидшить розвиток своїх збройних сил та ніколи не відмовиться від права застосувати силу проти Тайваню.

https://www.dw.com/uk/kitaj-prisvidsit-rozbudovu-svoih-zbrojnih-sil-si-czinpin/a-63455393

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив про прагнення пришвидшити розбудову збройних сил країни і посилити стратегічні можливості армії. Про це, як пише агенція AP, він сказав під час виступу на XX з’їзді Комуністичної партії КНР в Пекіні, який проводиться раз на п'ять років.

"Ми працюватимемо швидше, щоб модернізувати військову теорію, особовий склад і озброєння", - сказав Сі під час промови, яку переривали нетривалі вибухи оплесків делегатів у масках, цитує AP. "Ми посилимо стратегічні можливості армії", - додав він.

Окрім цього, китайський лідер заявив, що КП Китаю докладе більше зусиль для технологічного розвитку країни й задля зміцнення продовольчої безпеки та каналів постачання товарів для промисловості.

У з'їзді приймають участь більше 2000 делегатів
У з'їзді приймають участь більше 2000 делегатівФото: Mark Schiefelbein/AP/picture alliance

Пообіцяв ніколи не відмовитися від права застосувати силу проти Тайваню

Говорячи про Тайвань, Сі у своїй промові заявив, що Пекін ніколи не відмовиться від права застосувати силу проти Тайваню, однак все ж прагне до мирного вирішення питання.

"Ми й надалі будемо прагнути до мирного возз'єднання, - запевнив китайський лідер. - Але не обіцяємо відмовитися від застосування сили. І залишаємо за собою можливість вжити всіх необхідних заходів".

XX з’їзд компартії має обрати нових лідерів Китаю на наступні п'ять років. Очікується, що 69-річний Сі порушить традицію та піде на третій термін на посаді генерального секретаря. Однак, як пише агенція, у неділю Сі Цзіньпін не дав жодних коментарів і натяків щодо того, чи збиратиметься він на третій термін на посаді лідера, чи піде натомість у відставку.

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