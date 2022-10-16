Китай пришвидшить розбудову своїх збройних сил - Сі Цзіньпін

На XX з’їзді Комуністичної партії КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай пришвидшить розвиток своїх збройних сил та ніколи не відмовиться від права застосувати силу проти Тайваню.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив про прагнення пришвидшити розбудову збройних сил країни і посилити стратегічні можливості армії. Про це, як пише агенція AP, він сказав під час виступу на XX з’їзді Комуністичної партії КНР в Пекіні, який проводиться раз на п'ять років.

"Ми працюватимемо швидше, щоб модернізувати військову теорію, особовий склад і озброєння", - сказав Сі під час промови, яку переривали нетривалі вибухи оплесків делегатів у масках, цитує AP. "Ми посилимо стратегічні можливості армії", - додав він.

Окрім цього, китайський лідер заявив, що КП Китаю докладе більше зусиль для технологічного розвитку країни й задля зміцнення продовольчої безпеки та каналів постачання товарів для промисловості.

У з'їзді приймають участь більше 2000 делегатів Фото: Mark Schiefelbein/AP/picture alliance

Пообіцяв ніколи не відмовитися від права застосувати силу проти Тайваню

Говорячи про Тайвань, Сі у своїй промові заявив, що Пекін ніколи не відмовиться від права застосувати силу проти Тайваню, однак все ж прагне до мирного вирішення питання.

"Ми й надалі будемо прагнути до мирного возз'єднання, - запевнив китайський лідер. - Але не обіцяємо відмовитися від застосування сили. І залишаємо за собою можливість вжити всіх необхідних заходів".

XX з’їзд компартії має обрати нових лідерів Китаю на наступні п'ять років. Очікується, що 69-річний Сі порушить традицію та піде на третій термін на посаді генерального секретаря. Однак, як пише агенція, у неділю Сі Цзіньпін не дав жодних коментарів і натяків щодо того, чи збиратиметься він на третій термін на посаді лідера, чи піде натомість у відставку.

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