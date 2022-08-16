Китай ввів санкції проти семи політиків Тайваню

На тлі напружених відносин з Тайванем Китай запровадив санкції щодо семи тайванських політиків та членів адміністрації острова. Під обмеження зокрема потрапили представник Тайваню в США Сяо Мейцинь та секретар Ради національної безпеки Гу Лісюн, повідомляє у вівторок, 16 серпня, китайське інформаційне агентство "Сіньхуа".

Цим та іншим політикам, що потрапили до "чорного списку", а також членам їхніх сімей заборонено в'їзд до материкового Китаю та спеціальних адміністративних районів КНР Гонконг та Макао. З ними також заборонили ділові відносини. Пекін назвав зазначених осіб "сепаратистами", які співпрацюють із зовнішніми силами, і звинуватив США у навмисному підриві стабільності в Тайванській протоці.

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Візит американських конгресменів

Влада КНР запровадила санкції після того, як напередодні глава адміністрації Тайваню Цай Інвень прийняла з візитом п'ятьох американських конгресменів на чолі із сенатором-демократом Едом Маркі.

Візит конгресменів відбувся за два тижні після відвідин Тайваню очільницею Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

Після візиту Пелосі армія Китаю провела цілу серію військових навчань біля Тайваню. 15 серпня Пекін оголосив про підготовку нових маневрів.

Китай вважає Тайвань бунтівною провінцією, рішуче чинить опір офіційним контактам інших країн з цим островом і загрожує насильницьким приєднанням Тайваню до КНР. США офіційно також проводять політику "єдиного Китаю". Водночас Тайвань вважає себе незалежною державою.