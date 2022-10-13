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Джо Байден
Джо БайденФото: Susan Walsh/AP/picture alliance
ПолітикаСполучені Штати Америки

Байден вважає Китай найбільшою загрозою безпеці США

Ганна Мельникова | Анастасія Шепелева
58 хв. тому

Уряд США опублікував нову стратегію держбезпеки. Попри розв'язану Росією війну і погрози ядерного удару, найсерйознішого конкурента Білий дім бачить у Китаї.

https://www.dw.com/uk/bajden-vvazae-kitaj-najbilsou-zagrozou-bezpeci-ssa/a-63431817

Президент США Джо Байден вважає Китай найважливішим конкурентом Сполучених Штатів у найближче десятиліття, це випливає з нової стратегії держбезпеки, яку Білий дім опублікував у середу, 12 жовтня.

Байден зазначає, що загалом загрозу миру і стабільності становлять держави, які "підкріплюють авторитарне управління ревізіоністською зовнішньою політикою" - застосовують репресії до власних громадян і підривають демократичні процеси в інших країнах, розв'язують війни або готуються до них. Унаслідок нападу Росії на Україну мир у Європі виявився зруйнованим, а стабільність на всій планеті під загрозою, констатує Байден. Однак насамперед він намагатиметься зберегти перевагу над Китаєм, одночасно стримуючи агресію Росії.

"Пекін має амбіції створити розширену сферу впливу в Індо-Тихоокеанському регіоні та стати провідною світовою державою", - йдеться в документі.

Що ще стало відомо з опублікованої стратегії

Уряд США має намір вести дипломатичну роботу, домагаючись ядерного роззброєння Ірану і деескалації регіональних конфліктів. Байден обіцяє також всебічно підтримувати Ізраїль і союзні йому арабські країни, зберігаючи водночас прихильність концепції про мирне співіснування двох держав у палестино-ізраїльському конфлікті.

Водночас у стратегії наголошується, що деякі сучасні виклики - зміна клімату, хвороби, голод - потребують об'єднання зусиль усього світу. США мають намір залучати до розв'язання таких проблем усі країни та інституції, водночас зміцнюючи співпрацю з партнерами-однодумцями.

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