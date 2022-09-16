Президент ФРН: Путін зруйнував останні стовпи миру в Європі

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) назвав російське вторгнення в Україну найгіршою кризою з часів падіння залізної завіси та закликав світ готуватися до нових конфліктів. "З 1989-90 року жодна криза, жоден конфлікт не був таким серйозним, як напад Росії на Україну", - заявив Штайнмаєр у п'ятницю, 16 серпня, у Берліні на зустрічі з главами парламентів держав Великої сімки (G7).

"Те, заради чого ми всі працювали, зокрема в рамках Великої сімки, зруйновано. Президент Росії Володимир Путін зруйнував останні мости діалогу, останні стовпи нашого миру в Європі", - продовжив президент ФРН.

Читайте також: Президент Німеччини заявив про початок "нової ери" після війни в Україні

За його словами, "спільний європейський дім", про який говорив останній президент СРСР Михайло Горбачов, "перебуває у руїнах". "Ідея кооперативної безпеки пішла в історію. Політична карта Європи змінювалася і змінюватиметься. Потрібно не менше, а більше зовнішньої політики; не менше, а більше співпраці між однодумцями", - закликав .

Штайнмаєр: Усі мають готуватися до нових конфліктів

У часи дедалі більшої конфронтації та конкуренції "ризики подальшої небезпечної ескалації величезні", застеріг він, підкресливши, що мова не тільки про Росію, але і про "наші складніші відносини з Китаєм".

Читайте також: Німецький бізнес робить у Китаї ті ж помилки, що й у Росії

Президент ФРН попередив, що "усі мають готуватися до подальшої конфронтації, нових конфліктів". "І це означає, що ми повинні бути в змозі захистити себе в НАТО, в G7, і ми також повинні чинити економічний тиск", - сказав він, закликавши "рішуче протистояти" популістським силам, які в період кризи прагнуть "вести політичні дебати не аргументами, а дезінформацією чи навіть насильством", у тому числі за підтримки Росії.