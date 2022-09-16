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Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр
Фото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Президент ФРН: Путін зруйнував останні стовпи миру в Європі

Даниїл Сотников | Олександр Куницький
3 год. тому

Концепція спільного європейського дому, висунута Горбачовим, лежить у руїнах після російського вторгнення до України, констатував президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр.

https://www.dw.com/uk/prezident-frn-putin-zrujnuvav-ostanni-stovpi-miru-v-evropi/a-63156554

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) назвав російське вторгнення в Україну найгіршою кризою з часів падіння залізної завіси та закликав світ готуватися до нових конфліктів. "З 1989-90 року жодна криза, жоден конфлікт не був таким серйозним, як напад Росії на Україну", - заявив Штайнмаєр у п'ятницю, 16 серпня, у Берліні на зустрічі з главами парламентів держав Великої сімки (G7).

"Те, заради чого ми всі працювали, зокрема в рамках Великої сімки, зруйновано. Президент Росії Володимир Путін зруйнував останні мости діалогу, останні стовпи нашого миру в Європі", - продовжив президент ФРН.

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За його словами, "спільний європейський дім", про який говорив останній президент СРСР Михайло Горбачов, "перебуває у руїнах". "Ідея кооперативної безпеки пішла в історію. Політична карта Європи змінювалася і змінюватиметься. Потрібно не менше, а більше зовнішньої політики; не менше, а більше співпраці між однодумцями", - закликав .

Штайнмаєр: Усі мають готуватися до нових конфліктів

У часи дедалі більшої конфронтації та конкуренції "ризики подальшої небезпечної ескалації величезні", застеріг він, підкресливши, що мова не тільки про Росію, але і про "наші складніші відносини з Китаєм".

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Президент ФРН попередив, що "усі мають готуватися до подальшої конфронтації, нових конфліктів". "І це означає, що ми повинні бути в змозі захистити себе в НАТО, в G7, і ми також повинні чинити економічний тиск", - сказав він, закликавши "рішуче протистояти" популістським силам, які в період кризи прагнуть "вести політичні дебати не аргументами, а дезінформацією чи навіть насильством", у тому числі за підтримки Росії.

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