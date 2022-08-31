Шольц: Горбачов помер у період провалу демократії в РФ

На Заході переважно приязно згадують померлого Михайла Горбачова, наголошуючи на його ролі у завершенні "холодної війни" та демократизації Росії. Однак не всі політики поділяють цю думку.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) у середу, 31 серпня, висловив співчуття стосовно смерті колишнього лідера СРСР Михайла Горбачова та наголосив на його ролі у возз'єднанні Німеччини.

Шольц вважає, що демократичні рухи у центральній та східній Європі "виграли від перебування при владі Горбачова", однак експрезидент СРСР "помер у той час, коли демократія в Росії зазнала краху".

Президент ФРН Франк Вальтер-Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) також вшанував пам'ять Горбачова, назвавши його "великим державним діячем". "Німеччина залишається йому вдячною за його вирішальний внесок у об'єднання Німеччини, з поваги до його мужності відкрити шлях до демократії та будувати мости між сходом і заходом, а також на згадку про його грандіозне бачення спільної та мирної Європи", - заявив Штайнмаєр, додавши, що наразі "ця мрія лежить у руїнах, знищена жорстоким вторгненням Росії в Україну".

Не оминула увагою трагічну звістку і колишня канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel). "Горбачов творив всесвітню історію - він показав, як один державний діяч може змінити світ на краще. Без мужності Горбачова реформувати Радянський Союз "мирна революція в НДР" була би неможливою", - цитує заяву Меркель dpa.

Внесок Горбачова у відносини СРСР і Заходу прокоментував також генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг. На його думку, "бачення Горбачовим кращого світу залишається прикладом".

"Опозиційність до імперіалізму" Горбачова відзначив і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі. "Його прагнення до миру, його опозиція імперіалістичному баченню Росії принесли йому Нобелівську премію. Ці меседжі є ще більш актуальними перед обличчям трагедії вторгнення в Україну", - йдеться у заяві Драгі.

У Литві назвали Горбачова "злочинцем"

Водночас не всі політики згадують загиблого Горбачова приязно. Так, міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас назвав експрезидента СРСР "злочинцем" за те, що той віддав накази про придушення мирних протестів у низці столиць колишніх радянських республік. "Покаяння не було. Такі спогади, хоча про мертвих говорять або добре, або ніяк. Ну, не цього разу. Єдиний плюс у тому, що він підписав капітуляцію Радянського Союзу", - написав Анушаускас у Facebook.

Глава фракції Комуністичної партії РФ Геннадій Зюганов заявив, що діяльність Горбачова принесла багатьом народам "абсолютні нещастя, горе та біду". Натомість президент РФ Володимир Путін назвав останнього лідера СРСР політиком, який мав "величезний вплив на хід світової історії".

Горбачов помер ввечері 30 серпня в Москві після тривалої хвороби у віці 91 року. Політика поховають на Новодівичому цвинтарі в Москві поряд з дружиною Раїсою.

Читайте також: Михайло Горбачов - найулюбленіший росіянин в Німеччині