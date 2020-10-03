У Німеччині святкують 30-річчя возз'єднання

Німеччина святкує 30-річчя свого возз'єднання в суботу, 3 жовтня. Із цієї нагоди в багатьох регіонах країни тривають святкові заходи. Головні урочистості відбулися в Потсдамі. Там зібралися головні державні особи й делегації громадян від федеральних земель.

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Меморіал як пам'ять про мирну революцію

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) у своїй промові на церемонії, запропонував створити меморіальний комплекс, присвячений мирній революції. "Якщо мирна революція повинна залишатися джерелом натхнення і сьогодні, то давайте ж створимо меморіал, який буде нагадувати про цю мужність", - сказав німецький президент.

За його словами, в Німеччині від часу возз'єднання вже з'явилося багато місць, що нагадують про мирну революцію в НДР, проте потрібне "особливе місце", яке стане меморіалом, що нагадує не тільки про прагнення учасників мирної революції до свободи і демократії, але і про те, що "східні німці взяли свою долю у власні руки і самі звільнили себе".

Штайнмаєр зазначив, що зміни внаслідок возз'єднання країни, "без сумніву", "вдарили по людях на Сході нашої країни значно сильніше, ніж на Заході". Це відчутно й донині попри весь прогрес, зазначив президент Німеччини. Але загалом нині "ми живемо в найкращій Німеччині, яка коли-небудь була", - зазначив Штайнмаєр і назвав німців "щасливчиками в центрі Європи".

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Меркель нагадала про мужність

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) закликала громадян до єдності й мужності з огляду на пандемію COVID-19. "Ми знаємо, що нині ми знову мусимо бути мужніми. Мужніми, щоб іти новими шляхами з огляду на пандемію, мужніми, аби справді подолати розбіжності між Сходом і Заходом, які ще існують, мужніми також і для того, щоб знову і знову вимагати єдності всього нашого суспільства і працювати задля цього", - цитує канцлерку інформагенція dpa.

Очільниця німецького уряду нагадала про мужність людей у колишній НДР, які "вийшли на вулиці, розпочали мирну революцію", мужність громадян колишньої ФРН, які пішли шляхом єдності та мужність партнерів Німеччини, які довірилися цій країні.

Канцлерка подякувала всім громадянам, які зробили свій внесок у те, що німецька єдність "загалом" вдалася.

Через пандемію COVID-19 кількість людей на головних урочистостях з нагоди свята була обмежена до 230 гостей. За дотриманням безпеки стежили 2500 поліцейських, повідомляє агентство dpa.

Берлін до і після возз'єднання Німеччини Бранденбурзькі ворота Це одна з найвідоміших пам'яток Берліна. Побудовані 1791 року Бранденбурзькі ворота у часи поділу Німеччини позначали кордон між Східним та Західним Берліном. Вони розташовувалися одразу ж за кордоном у східній частині міста, доступ до них був заборонений. Лише восени 1989 року до них знову змогли потрапити звичайні берлінці, відтоді площа перед воротами переповнена німцям та туристами.

Берлін до і після возз'єднання Німеччини Гоеншенгаузен До 1989 року Гоеншенгаузен був центральним СІЗО східнонімецької спецслужби "Штазі". Тут чинили як фізичні, так і психічні тортури над політичними в'язнями. Комплекс будівель із за високим муром був таємним і не позначався на жодній карті міста. Після возз'єднання Німеччини СІЗО закрили. Кількома роками пізніше тут постав меморіальний комплекс, який є відкритим для відвідувачів.

Берлін до і після возз'єднання Німеччини Берлінський мур Упродовж 28 років Берлінський мур розділяв місто на Схід та Захід. Прикордонна споруда довжиною близько 160 кілометрів стала місцем смерті багатьох, хто намагався втекти з комуністичної НДР на Захід. Точна цифра досі невідома. East Side Gallery - найдовша ділянка муру, яка досі стоїть на місці - у рік возз'єднання Німеччини була розмальована багатьма німецькими та закордонними митцями.

Берлін до і після возз'єднання Німеччини Ленін у районі Берлін-Фрідріхсгайн З 1970 до 1991 року цей 19-метровий Колос з червоного граніту стояв у районі Берлін-Фрідріхсгайн. На його урочистому відкритті були присутні 200 тисяч людей. На початку 1990-х років час комунізму, а з ним і Леніна, сплив. Пам'ятник демонтували. Нині колишня площа Леніна має назву Об'єднаних Націй.

Берлін до і після возз'єднання Німеччини Від Палацу республіки до Берлінського замку Це був центр влади НДР. Тут засідав парламент комуністичної Німеччини - Народна палата, тут же відбувалися з'їзди правлячої Соціалістичної єдиної партії. Палац республіки був відкритий 1976 року, його будівництво тривало 32 місяці. Після возз'єднання будівлю, яка містила отруйний азбест, знесли - у 2006-2008 роках. На її місці реконструювали історичний Берлінський міський палац.

Берлін до і після возз'єднання Німеччини "Інтершопи" в НДР "Інтершопами" в НДР називалися магазини, у яких не можна було розплатитися місцевою валютою, а лише іноземною. Багато громадян НДР через це мало що знали про те, що в цих магазинах продається. Перші "Інтершопи" з'явилися біля станції "Фрідріхштрассе" у Східному Берліні. Нині цю площу з її безліччю бутиків та магазинів не впізнати.

Берлін до і після возз'єднання Німеччини Гральний майданчик Безтурботне дитинство - де ж, якщо не на гральному майданчику. Ці металеві кулі, по яких діти могли лазити, були чи не на кожному гральному майданчику в Східному Берліні. Нині споруди для лазіння, які встановлюють на дитячих майданчиках, зазвичай роблять із міцних канатів. Так на майданчику важче травмуватися.

Берлін до і після возз'єднання Німеччини Готель 13-поверхових Interhotel Metropol на вулиці Фрідріхштрассе був відкритий 1977 року. Тут можна було побачити бізнесменів, дипломатів та селебрітіз. Та більшість громадян НДР, в яких не було іноземної валюти, могли споглядати за готелем лише ззовні. Зараз тут розташований готель мережі Maritim, увійти до якого може кожен, але далеко не кожен може дозволити собі зняти в ньому номер.

Берлін до і після возз'єднання Німеччини KaDeWe Універмаг Kaufhaus des Westens, скорочено KaDeWe, - найвідоміший торговий центр Німеччини та другий за величиною в Європі після лондонського Harrods. Люксовий універмаг площею 60 тисяч квадратних метрів був відчинений 1907 року, в часи Другої світової війни він практично згорів. Після розділу Німеччини будівля опинилась у Західному Берліні. KaDeWe і нині є популярною туристичною принадою. Автор: Райна Броєр

