У Німеччині підбивають підсумки 30 років возз'єднання

Через 30 років після об'єднання Німеччини економіка на сході країни значно зросла, однак "багато що ще належить зробити", вважає уповноважений ФРН у справах східних земель Марко Вандервіц (Marco Wanderwitz).

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Згідно з "Річним звітом про стан німецької єдності - 2020", презентованим у середу, 16 вересня, середні економічні показники східних федеральних земель разом з Берліном досягли 79,1 відсотка від середнього показника по країні.

За словами Вандервіца, з 1990 року східні федеральні землі в чотири рази збільшили свою економічну міць і тепер їх можна порівняти з деякими французькими регіонами. Водночас жодна східнонімецька земля поки ще не дотягує за рівнем розвитку до найбільш слаборозвиненої західнонімецької землі.

За рівнем реальних доходів сімей окремі східні землі не поступаються західним. Так, Саксонія і Бранденбург за цим показником наздогнали Саар.

Вандервіц зазначив, що коефіцієнт бідності в деяких східних землях і в Берліні нижче відповідного показника в окремих західних землях. Водночас середній рівень доходів сімей в східних землях ФРН становить всього 88,3 відсотка від відповідного показника в західних землях.

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Зростання правого екстремізму в східних землях ФРН

Про повну рівність говорити поки не доводиться, визнає уповноважений у справах східних земель. Це стосується не тільки різниці в доходах західних і східних німців, але і можливостей працевлаштування в різних частинах країни.

Крім того, Вандервіц стурбований через зростання правого екстремізму, який, за його словами, стає все більш вираженим саме на сході країни. За його оцінкою, "основоположні проблеми" беруть свій початок в недоліках політичної освіти суспільства. Саме тому, на думку Вандервіца, необхідно зміцнювати демократію на сході ФРН.

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