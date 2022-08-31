Про смерть останнього керівника Радянського Союзу від тривалої хвороби повідомили російські ЗМІ з посиланням на Центральну клінічну лікарню. Горбачову був 91 рік.

У Москві на 92-му році життя після тяжкої та тривалої хвороби помер колишній президент СРСР Михайло Горбачов. Про це пізно ввечері 30 серпня повідомили російські ЗМІ з посиланням на інформацію з Центральної клінічної лікарні.

Політика поховають на Новодівичому цвинтарі в Москві поряд із дружиною Раїсою.

Чим відомий Горбачов

Горбачов був останнім керівником Радянського Союзу та останнім генеральним секретарем Центрального комітету Комуністичної партії - цю посаду він обійняв у 1985 році. Незабаром після цього з ініціативи політика оголосили про початок реформ, які стосувалися політичного та економічного устрою держави.

"Перебудова" спричинила значну демократизацію радянського суспільства. Зокрема, була проведена реформа виборчої системи. Навесні 1989 року відбулися вибори народних депутатів СРСР - перші вільні вибори після приходу до влади більшовиків 1917 року.

У період правління Горбачова завершилась десятирічна військова кампанія в Афганістані - виводом звідти радянських військ. У 1990 році він став першим президентом СРСР, увійшовши в історію як єдиний політик, який обіймав цю посаду. Того ж року йому вручили Нобелівську премію миру.

Реакція світу на смерть Горбачова

Однією з перших на звістку про смерть Горбачова відгукнулася голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), написавши, що його "вирішальна роль" у припиненні холодної війни "відкрила шлях до вільної Європи".

На винятковій ролі Горбачова наголосив і президент Франції Еммануель Макрон, охарактеризувавши екслідера СРСР як "борця за мир, чиї рішення відкрили росіянам шлях до свободи".

У свою чергу прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що завжди захоплювався "мужністю та чесністю", виявленими Горбачовим "у мирному завершенні холодної війни".

Президент США Джо Байден назвав Горбачова "рідкісним лідером", людиною, яка "здатна побачити, що інше майбутнє можливе" і "має мужність ризикнути всією своєю кар'єрою" заради його досягнення.

Крім того, свої співчуття висловили генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш, лідер опозиційної фракції ХДС/ХСС у німецькому Бундестазі Фрідріх Мерц (Friedrich Merz), Фонд Джорджа та Барбари Буш, Фонд та інститут Рональда Рейгана, колишній державний секретар США Джеймс Бейкер та інші політики й організації.