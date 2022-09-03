Берлін погодив кандидатуру нового посла України в ФРН

Німеччина погодила кандидатуру 46-річного дипломата Олексія Макеєва на посаду нового посла України в ФРН. Федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) уже дав свою згоду на призначення Макеєва, повідомив у суботу, 3 вересня, речник МЗС ФРН, передає інформагенція AFP. Така згода є важливим кроком у процедурі акредитації нових послів, адже тепер Макеєв може в'їхати до Німеччини та передати свої вірчі грамоти федеральному президентові. Тільки тоді акредитацію буде завершено. Він має вступити на посаду 15 жовтня.

Раніше про згоду Берліна на призначення Макеєва головним українським диппредставником у Німеччині повідомили німецькі видання Welt am Sonntag та Spiegel із посиланням на джерела в дипломатичному відомстві федерального уряду.

Хто такий Олексій Макеєв

Олексій Макеєв народився 1975 року, закінчив Київський інститут міжнародних відносин, дипломатичну службу почав у віці 21 року. Відтоді працював зокрема в Берліні та Берні, добре володіє німецькою мовою. У 2014 році його призначили головою політичного департаменту МЗС України. Останні два роки Макеєв є спецпредставником МЗС України щодо санкційної політики. Також він належить до міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола.

Попередник Макеєва Андрій Мельник займав пост посла України в ФРН з 2014 року. На початку липня президент України Володимир Зеленський підписав указ про його відкликання, він має залишити Німеччину в середині жовтня. У Києві Мельник може стати одним із нових заступників очільника МЗС, однак офіційного призначення ще не було.

Недипломатичний тон Мельника

Мельник став відомий тим, що неодноразово прямо критикував уряд в Берліні та вимагав від ФРН додаткових поставок зброї після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

У травні він вжив щодо канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) ідіоматичний вираз, закликавши його, якщо буквально перекласти з німецької "не вдавати ображену ліверну ковбасу". Так Мельник відреагував на тодішнє небажання Шольца їхати в Україну після того, як там відмовилися приймати президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра. Однак згодом посол заявив, що хоче особисто вибачитися перед канцлером за свій недипломатичний тон і надіслав запит до канцелярії Шольца щодо можливості зустрічі перед від'їздом із країни.