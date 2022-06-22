Посол України Мельник готовий вибачитися перед канцлером ФРН

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Вибачитися посол України в Німеччині Андрій Мельник хоче за те, що назвав канцлера ФРН Олафа Шольца "ображеною ліверною ковбасою". Ця заява була недоречною, додав він.
Посол України в Німеччині Андрій Мельник хоче вибачитися перед канцлером ФРН Олафом Шольцом (Olaf Scholz) за те, що назвав його "ображеною ліверною ковбасою". "Це висловлювання, про яке я, озираючись назад, звісно, жалкую", - сказав Мельник в інтерв'ю Der Spiegel, яке було опубліковано у середу, 22 червня.
Він додав, що готовий вибачитися перед Шольцом особисто під час зустрічі. Заява про ліверну ковбасу, за словами Мельника, була "дипломатично недоречною" і "образила багатьох людей не тільки в Німеччині". Також висловлюванням був незадоволений президент президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, додав посол.
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На початку травня Мельник розкритикував Шольца, сказавши, що державному діячу не личить ображатися, використавши ідіому, яка дослівно перекладається як бути "ображеною ліверною ковбасою" і означає "видавати з себе ображеного". "Йдеться про найбрутальнішу війну на знищення з часів нападу нацистів на Україну. Це не дитячий садок", - сказав тоді Мельник.
Так посол відреагував на слова Шольца про те, що від поїздки до України його зупиняє відмова у візиті президенту Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру (Frank-Walter Steinmeier). Візит останнього нібито українська влада назвала "небажаним". Штайнмаєра неодноразово критикували, в тому числі в Україні, за його зв'язки з Росією та роль в покращенні відносин з президентом РФ Володимиром Путіним у часи перебування на посаді яку міністра закордонних справ. Згодом Зеленський запевнив, що його офіс не отримував офіційного звернення щодо візиту Штайнмаєра.
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16 червня Шольц разом з президентами Франції Еммануелем Макроном, прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну приїхали до Києва. Під час візиту європейські лідери також відвідали місто Ірпінь, яке сильно постраждало під час спроби наступу російських військ на Київ у березні.