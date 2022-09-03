На Дніпропетровщині від російського обстрілу загинула дитина

191-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події суботи, 3 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 2 вересня. На цій сторінці DW розповідає (оновлюється) про події суботи, 3 вересня (час київський).

++20.35++

Блок №5 захопленої російськими військовими Запорізької атомної електростанції знову відключено від мережі, станція працює одним блоком №6, постачання електроенергії здійснюється в енергосистему України через резервну лінію електропередачі, повідомляє "Інтерфакс-Укроаїна" з посиланням на Міжнародне агентство з атомної енергії.



++20.00++

Прикордонне селище Теткіно Курської області знову обстріляли з боку України, стверджує у своєму Telegram-каналі губернатор регіону Роман Старовойт. За його словами, зафіксовано щонайменше сім прильотів, потерпілих немає. З українського боку цю інформацію поки не коментують.

++19.50++

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує необережне поводження зі зброєю на виставці в Чернігові через яке поранення отримали п'ятеро людей.

Серед поранених четверо дітей віком від двох до дванадцяти років, уточнює ДБР у своєму Telegram-каналі. Слідство встановило, що представники організаторів заходу, демонструючи громадянам різні зразки зброї та боєприпасів, привели у бойовий стан гранатомет.

Читайте докладніше: ДБР почало розслідування інциденту з гранатометом на виставці у Чернігові

++19.05++

Російська армія продовжує наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні. Зазначається, що українським військовим вдалося успішно відбити атаки в районах населених пунктів Долина, Соледар, Новобахмутівка, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар’їнка.

На Краматорському та Новопавлівському напрямках ворог активних бойових дій не проводив, втім вздовж усієї лінії зіткнення тривають обстріли військової та цивільної інфраструктури. За поточну добу армія РФ завдала вісім ракетних та понад 10 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах. Зокрема, постраждала інфраструктура населених пунктів Перемога, Гусарівка, Білогір’я, Пришиб, Времівка, Полтавка, Зайцеве, Білогорівка, Яковлівка, Водяне.

Окупанти, відчуваючи небезпеку, посилили адміністративно-поліцейський режим в населених пунктах, що розташовані на берегах річки Дніпро та охорону берегової лінії в тимчасово захоплених районах Запорізької та Херсонської областей.

Для підтримки дій наземних угруповань, українська авіація здійснила понад п'ять ударів в ході яких було знищено бойову техніку, засоби радіоелектронної боротьби, ПВО та значну кількість живої сили на Донецькому та Південнобузькому напрямках.

Підрозділами протиповітряної оборони наших військ на різних напрямках знищено один вертоліт, три БпЛА та п’ять крилатих ракет “Калібр”.

++18.45++

У Зеленодольську на Дніпропетровщині під час обстрілу армії РФ загинув 9-річний хлопчик, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Після обіду вони двічі обстріляли Зеленодольську громаду із "Ураганів". Попередньо 10 людей постраждали. Усі в лікарні. Більшість - важкі…", - написав Резніченко у телеграм-каналі в суботу.

Крім цього, у місті "понівечені 8 багатоповерхівок, магазини, дитячий садок, ліцеї та ЦНАП. У Великій Костромці пошкоджені будинки".

++18.00++

Поліція за минулу добу відкрила 24 кримінальні справи щодо воєнних злочинів армії РФ на Херсонщині. Як повідомляється в телеграм-каналі нацполіції, правоохоронці будуть розслідувати зокрема обстріли у Бериславському районі, де є поранені серед цивільного населення та пошкоджено церкву, а також у Херсонському районі.

++17.15++

У районі скупчення російської військової техніки на аеродромі окупованого Мелітополя пролунало п'ять вибухів, повідомив міський голова Іван Федоров.

++17.00++

Генеральний директор Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Роберт Мардіні розповів BBC, що його організація все ще очікує на доступ до тисяч українських військовополонених, зустрітися з якими їй поки не вдалося. Зокрема, за словами Мардіні, представники Червоного Хреста досі не змогли зустрітися з двома тисячами бійців, які здалися російським військам після штурму маріупольського заводу "Азовсталь", - повідомив Мардіні, - Але тепер ми гадки не маємо, що з ними трапилося. Доступ до всіх, кого ми зареєстрували і чиї особисті дані у нас є, є абсолютним пріоритетом Червоного Хреста".

++16.40++

У Херсоні, в районі річкового порту, пролунало щонайменше вісім вибухів, повідомляє російське державне інформагентство ТАСС. Місцеві Telegram канали публікують фото чорного диму у небі, повідомляють про руйнування комплексу відпочинку "Загублений світ", в якому внаслідок влучання снаряду сталася пожежа. ТАСС стверджує, що постраждалих внаслідок ракетного удару немає. в области. Також херсонські канали повідомляють про вибухи біля військової частини в районі Антонівки та біля залізниці.

++16.05++

У Чернігові на вуличній виставці зброї четверо дітей та троє дорослих поранені внаслідок пострілу ручного протитанкового гранатомету, повідомляють кореспонденти "Суспільного" . За їхньою інформацією, РПГ тримав 10-річний хлопчик і натиснув на курок. Одна дитина - дворічний хлопчик - у важкому стані, повідомив у Telegram голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. У Чернігівській міській раді заявили, що не давали офіційного дозволу на проведення виставки та не отримували про неї інформації.

++15.40++

Близько 40 відсотків техніки, якою оснащуються нові російські підрозділи, не боєздатна, свідчать дані української розвідки. Про це в ефірі військового телебачення заявив представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Вадим Скібіцький. "Зараз ми бачимо, що всі формовані підрозділи оснащуються ще радянськими зразками озброєння, які знімаються з баз зберігання і арсеналів і надходять у війська", - сказав він. За оцінками ГУР, у Росії також проблема з людським ресурсом та укомплектуванням армії, додав він. За оцінками відомства, формування третього армійського корпусу РФ може тривати до листопада.

++15.30++

У Березнегуватому Миколаївської області внаслідок обстрілу РФ загинула 8-річна дитина, чотири людини дістали осколкових поранень, повідомила голова облради Ганна Замазєєва.

За даними Замазєєвої, в обласному центрі в суботу двоє поранених. "На місцях прильотів працюють рятувальники і медики. Інформація про постраждалих уточнюється", - написала вона.

++15.20++

Енергопостачання на українську територію від Запорізької АЕС припинено через пошкодження лінії електропередач внаслідок обстрілів, повідомляє російське інформагентство "РИА-Новости" з посиланням на окупаційну владу Енергодара.

++15.10++

В районі Олешок на Херсонщині детонує склад з російськими боєприпасами. Про це повідомляють мер міста Олешки Євген Рищук та речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. "За інформацією представників Руху Опору Південь УДА, в районі Олешок (Херсонщина), знову "мінус" техніка росіян", - написав Братчук у Telegram. За словами мера Олешок, детонація триває вже півгодини.

++14.18++

У Чернігові під час проведення виставки боєприпасів сталася детонація одного з них, унаслідок чого травмувалося щонайменше двоє дітей, повідомляє "Суспільне". Виставка проводилася поблизу художнього музею. На місці працюють рятувальники й та швидка, йдеться в повідомленні.

++13.57++

Україна готова експортувати електроенергію до Німеччини. Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю інформагенції dpa. "Нині Україна експортує електроенергію до Молдови, Румунії, Словаччини, Польщі, але ми готові розширити експорт також і на Німеччину (…) У нас вистачає електроенергії для власних потреб завдяки атомним електростанціям", - запевнив Шмигаль німецьких журналістів.

++13.29++

Потік на в'їзд в Україну через західний її кордон за тиждень з 27 серпня до 2 вересня збільшився приблизно на 17 тисяч осіб - до близько 333 тисяч осіб, тоді як потік на виїзд становив близько 286 тисяч, що приблизно на 19 тисяч менше показника попереднього тижня. Такі дані поширила Держприкордонслужба на своїй Facebook-сторінці. Таким чином чистий приплив в країну збільшився приблизно до 47 тисяч із близько 11 тисяч тиждень тому, кажуть у відомстві.

Тенденцію значного перевищення числа в'їжджаючих в Україну підтверджує і прикордонна служба Польщі. Якщо з 20 до 26 серпня потік в Україну з Польщі становив 198 тисяч осіб, то за тиждень з 27 серпня до 2 вересня він зріс до 212 тисяч, тоді як зворотний потік з України до Польщі знизився з 190 тисяч до 165 тисяч, підрахували в польському відомстві. Загалом із початку війни до Польщі з України прибуло 6 мільйонів осіб, тоді як у зворотному напрямку - трохи більше 4,2 мільйона.

Згідно з даними Держприкордонслужби, минулого тижня потік на в'їзд в Україну був більшим за потік на виїзд в усі дні, проте рекордно великим з початку війни - 213 тисяч за чотири дні - він був 27-30 серпня, що може бути пов'язано з початком нового навчального року.

++13.17++

У Миколаєві знову пролунали вибухи, про що повідомив міський голова Олександр Сєнкевич. "Близько 11:30 у Миколаєві пролунали вибухи. Наразі відомо про влучання в гаражі в одному з районів міста. Там виникла пожежа - її ліквідовують рятувальники", - написав мер у Telegram-каналі. Повідомляється, що ударною хвилею вибило вікна і двері у приватному житловому будинку. За попередньою інформацією, одна жінка дістала осколкові поранення.

++12.48++

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано і повідомлено про підозру 42-річному киянину за фактом передачі росіянам інформації про переміщення, рух і розташування ЗСУ, повідомив Офіс генпрокурора. "Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом липня-серпня 2022 року підозрюваний з корисливих мотивів неодноразово передавав представнику РФ через месенджер інформацію про розташування та рух на території міста Києва підрозділів та військової техніки ЗСУ. До цих повідомлень коригувальник додавав GPS-координати військових об'єктів і фото місць дислокацій", - йдеться в повідомленні. Під час затримання у чоловіка вилучили мобільний телефон і ноутбук, які він використовував під час скоєння злочину. Тепер вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

++12.29++

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що вранці в суботу в Донецькій області зенітними ракетними підрозділами знищено вертоліт російських окупаційних сил Ка-52 "Алігатор", а також безпілотний літальний апарат "Форпост". "Близько 10.30 в Донецькій області зенітними ракетними підрозділами знищений черговий вертоліт російських окупантів Ка-52 "Алігатор" і безпілотний літальний апарат "Форпост", йдеться в повідомленні в Telegram-каналі командування.

++11.53++

Британська розвідка констатує, що нинішня наступальна операція українських військових на Херсонщині, схоже, стала певною тактичною несподіванкою для противника, що може дещо обмежити змогу командування РФ у застосуванні резервів. Про це йдеться в актуалізованому огляді міноборони Великобританії про перебіг війни в Україні, оприлюдненому в Twitter. Автори аналізу визнають, що нинішні наступальні дії українських військових мають "обмежені задачі, проте українські сили, схоже, досягли певної тактичної несподіванки, скориставшись вадами в логістиці, управлінні й командуванні у російській армії". А що бої тривають також і на Донбасі та на Харківському напрямку, то "найближчими днями ключовим завданням для російського командування буде питання, куди спрямувати ті оперативні резерви, які вони спроможні зібрати", зазначають автори огляду.

++11.02++

Москва і надалі проводить офіційними та неофіційними каналами кампанію дезінформації про перебіг українського контрнаступу. Російські блогери та чиновники, користуючись мовчанням української сторони у зв'язку з перебігом боїв на півдні, стверджують, що контрнаступ провалився, а операція з деокупації лише шкодить самій Україні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) . При цьому аналітики вказують, що мета контрнаступу не може бути досягнута відразу, а цей факт також використовується російською пропагандою.

++10.12++

Унаслідок повномасштабного вторгнення російських військ в Україну загинуло щонайменше 380 дітей, повідомив Офіс генпрокурора в Telegram-каналі. "Більше ніж 1117 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії (...). Станом на ранок 3 вересня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 380. Не зазнали змін і дані щодо поранених - 737", - йдеться в повідомленні. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 388, Харківській - 204, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 67, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46. Ці цифри не остаточні, визнають у відомстві, оскільки триває робота з встановлення точної кількості жертв у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

++09.56++

Слов'янськ знову зазнав російських обстрілів. Про це повідомив голова Слов'янської МВА Вадим Лях у Facebook. "Місто знову обстріляли. Гучно було на околицях. У Билбасівці постраждали приватні будинки на вул. Шкільній та Ясеневій. На вул. Літературній "приліт" у КАТП. На щастя, обійшлося без жертв", - повідомив посадовець. Інформація про пошкодженя об'єктів наразі уточнюється.

++09.35++

Німеччина дала згоду на запропоновану Києвом кандидатуру нового посла України в ФРН, який замінить на цій посаді Андрія Мельника. Ним стане Олексій Макєєв, повідомили спершу з посиланням на неназвані джерела в дипломатичних колах німецькі видання Welt am Sonntag і Spiegel, а згодом цю інформацію підтвердили й у МЗС ФРН. Як зазначили в відомстві, федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр погодився на призначення Олексія Макєєва новим послом, передає AFP. З травня 2020 року Олексій Макєєв працює на посаді спецпредставника МЗС із санкційної політики та є членом міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола. 47-річний Макєєв працює на дипломатичній службі з 1996 року. Відомо, що він, так само як і його попередник на посаді Андрій Мельник, добре володіє німецькою мовою.

++08.24++

ЗСУ відбили атаки російських окупаційних військ у напрямку Бахмутського, Кодеми, Зайцевого, Авдіївки, Мар'їнки та Времівки, повідомили у Генштабі ЗСУ. Зазначається, що із настанням сутінків росіяни активізувалися на бахмутському, авдіївському, новопавлівському та запорізькому напрямках. Силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар'їнка та Времівка, йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

++08.12++

Минулої доби внаслідок обстрілів військами РФ населених пунктів на Донеччині загинули троє людей, ще троє поранені, повідомив голова ОВА Павло Кириленко. "За 2 вересня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донбасу: у Зайцевому, Вугледарі та Богоявленці. Ще 3 людини отримали поранення", - написав Кириленко в Telegram-каналі. Посадовець визнав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

++07.57++

У ніч проти суботи, 3 вересня, російські окупаційні сили атакували крилатими ракетами, "Градами" та важкою артилерією Дніпровський, Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області. Обійшлося без постраждалих, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. "Росіяни атакували область крилатими ракетами, "Градами" та важкою артилерією…", - написав посадовець у Telegram-каналі. Зокрема, у Дніпровському районі ЗСУ збили усі п'ять російських ракет, націлені на Дніпро. Падіння уламків спричинило кілька пожеж. Полум'я пожежники загасили. Ніхто не постраждав. По Нікопольському району завдали ударів російські "Гради" та важка артилерія. Обійшлося без загиблих і поранених. У Нікополі без руйнувань. У Марганці понівечено кілька будинків, господарських будівель, автомобілів та газопроводів. У Криворізькому районі під ворожий вогонь потрапила Широківська громада. Є руйнація приватних будинків, але люди неушкоджені, наголосив чиновник.

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++07.35++

2 вересня на південному напрямку ЗСУ знищили командно-спостережний пункт 205-ї окремої мотострілецької козацької бригади в Снігурівці, понтонну переправу, 3 склади боєприпасів поблизу Козацького, два пункти боєпостачання, 106 військових РФ і близько 60 одиниць техніки. У полон взято 3 російських військових, 4 одиниці техніки та зброю противника, повідомили в нічному зведенні в Оперативному командуванні "Південь".

Незалежних підтверджень цих даних немає.

++07.22++

У ніч проти суботи російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Новобаварському району Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов. "Уночі був ракетний обстріл Новобаварського району. Прилетіло поряд з однією зі шкіл Харкова. Постраждалих немає. У школі вибиті шибки", - написав Терехов у своєму Telegram-каналі.

++07.10++

ООН перебуває "в тісному контакті" з владою США з питань видачі віз для російської делегації, яка має вирушити до Нью-Йорка на Генасамблею ООН 20 вересня, заявив генсек організації Антоніу Гутерріш. "Ми активно працюємо з місією США над візами для делегацій на майбутній зустрічі в штаб-квартирі ООН і підтримуємо зв'язок з місією щодо конкретних випадків, доведених до нашого відома. Ми робимо це і в цьому випадку", - сказав Гутерріш.

Як зазначає агентство dpa, США зобов'язані дозволити в'їзд до країни дипломатам та членам урядових делегацій, які прямують на саміт до штаб-квартири ООН. Але навіть у разі видачі віз свобода пересування дипломатів може бути обмежена кількома кварталами навколо будівлі ООН. Тим часом за словами постпреда Росії при ООН Василя Небензі, на 1 вересня ніхто з 56 членів російської делегації ще не отримав американської візи.

Росія подавала запит на отримання 56 віз для глави МЗС РФ Сергія Лаврова та інших членів російської делегації для участі в сесії Генасамблеї ООН.

