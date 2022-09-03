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Фото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture-alliance
СуспільствоУкраїна

ДБР розслідує інцидент з РПГ на виставці у Чернігові

Тетяна Кирилюк
4 год. тому

Внаслідок пострілу гранатомета на виставці зброї у Чернігові у суботу, 3 вересня, поранено п'ятьох людей, серед яких четверо - діти. Державне бюро розслідувань відкрило провадження.

https://www.dw.com/uk/dbr-pocalo-rozsliduvanna-incidentu-z-granatometom-na-vistavci-u-cernigovi/a-63011947

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило провадження за фактом поранення п'ятьох людей внаслідок пострілу гранатомета на виставці зброї на Валу у Чернігові у суботу, 3 вересня.

Серед поранених четверо дітей віком від двох до дванадцяти років, уточнює ДБР у своєму Telegram-каналі. 

Слідство встановило, що представники організаторів заходу, демонструючи громадянам різні зразки зброї та боєприпасів, привели у бойовий стан гранатомет.

"Через необережний постріл до лікарні потрапило четверо дітей та один дорослий з різними ступенями тяжкості ушкоджень", - йдеться у повідомленні ДБР.

Вирішується питання про затримання причетних до інциденту за статтею необережне поводження зі зброєю. 

Раніше кореспонденти "Суспільного"повідомляли , що гранатомет ніби-то знаходився в руках у 10-річного хлопчика, який натиснув на курок.

"Наразі триває обстеження місця подій та з'ясування походження небезпечних експонатів", - прокоментував інцидент голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

У Чернігівській міській раді заявили, що не давали офіційного дозволу на проведення виставки та не отримували про неї інформації, повідомило  "Суспільне". 

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