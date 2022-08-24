На Дніпропетровщині 16 загиблих через ракетні удари

РФ випустила ракети по залізничній станції Чаплине - 15 загиблих та 50 поранених. У Синельниківському районі від обстрілів загинула 11-річна дитина.

Щонайменше 15 людей загинули через удар по залізничній станції на Дніпропетровщині. Про це повідомив президент Зеленський під час виступу в Радбезі ООН у середу, 24 серпня.

За його словами, окупанти випустили ракети по залізничній станції Чаплине, ще близько 50 отримали поранення.

"Чотири пасажирські вагони горять (…) Рятувальники працюють. Але, на жаль, кількість загиблих ще може збільшитися", - цитує текст виступу Зеленського заступник Офісу глави держави Андрій Сибіга у Facebook.

Удар по Синельниківському району: загинула дитина

Цього ж дня унаслідок ракетного обстрілу РФ Дніпропетровщини загинула 11-річна дитина, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Синельниківський район. Внаслідок ракетного обстрілу загинула 11 річна дитина. Немає виправдання російським вбивцям", - написав він у Telegram, не надавши інших деталей.

Цю інформацію також поширив у себе в Twitter керівник Офісу президента Андрій Єрмак.



Раніше Тимошенко повідомляв, що близько 15:00 в Синельниківському районі російська ракета влучила у приватний будинок, під завалами опинилися двоє дітей. За даними заступника керівника ОПУ, їх вдалося евакуювати живими.

Інші обстріли 24 серпня

Також цього дня російські війська ракетами обстріляли Хмельницьку область, повідомив глава обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. "Завдано 2 ракетних удари по критичній інфраструктурі Шепетівського району. Пожежа локалізована. Зараз там працюють служби ДСНС. Наслідки ми ліквідуємо. В будинках, що знаходяться поруч, вибито вікна, двері", - написав він. Деталі щодо постраждалих з'ясовують.

Сили протиповітряної оборони України у середу також збили безпілотники окупантів у Вінницькій та Чернігівській областях, повідомив заступник також Кирило Тимошенко.

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