В Україні очікують збільшення обстрілів з боку РФ у День незалежності

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк застеріг від небезпеки збільшення кількості ракетних обстрілів українських міст 23 і 24 серпня. Про це Подоляк сказав у неділю, 21 серпня, в ефірі національного телемарафону. На думку Подоляка, російські окупаційні сили можуть збільшити кількість ракетних обстрілів українських міст у ці дні, щоб отримати "компенсацію" за своє приниження в Україні та "спекотний сезон в Криму".

"Росія - це архаїчна держава, яка прив'язує свої дії до певних дат. Це у них якісь нав'язливі думки. Вони ненавидять нас, тому вони спробують 23-го і 24-го (серпня - Ред.) збільшити (і у нас є чітке розуміння цього) кількість обстрілів крилатими ракетами низки наших міст. Київ, безумовно, буде в тому числі", - цитує Подоляка "Інтерфакс-Україна". "Ми не говоримо про якийсь там апокаліпсис. Просто слід обережно ставитися до свого життя. І якщо працює сирена, потрібно знайти місце, де можна перечекати спроби РФ вдарити по мирних містах", - закликав Подоляк.

У Києві заборонено проведення масових заходів

Тим часом місцева влада у Києві з 22 до 25 серпня заборонила проведення масових заходів у зв'язку з високою ймовірністю ракетних обстрілів.

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Крім того, у Харківській області на 23-24 серпня запроваджують подовжену комендантську годину. Вже з 22 серпня 2022 року комендантська година триватиме з 19.00 години до 7.00 години наступного дня. А упродовж Дня незалежності комендантська година триватиме із 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня.

"Просимо з розумінням поставитися до таких заходів та підготуватися до перебування вдома та укриттях - це наша безпека", - повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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У цей час заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки чи транспортом.

У патрульній поліції закликали до обережності

Так само заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги на День незалежності 24 серпня. Про це посадовець також заявив 21 серпня в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

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"При плануванні маршрутів переміщення обов'язково заздалегідь дізнавайтеся, де є укриття, щоб коли лунає сигнал повітряної тривоги, ви могли швидко з будь-якого місця дістатися до укриття. (...) Хотів би також наголосити, що у ці дні можливі провокації, тому треба бути уважними, обережними, і у випадку якщо помітили ситуацію, про яку необхідно повідомити, чи підозрілу особу, потрібно повідомити на лінію 102", - застеріг Білошицький.