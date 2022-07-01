 Десятки жертв: Ракета РФ влучила в дев′ятиповерхівку на Одещині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.07.2022

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Новини

Десятки жертв: Ракета РФ влучила в дев'ятиповерхівку на Одещині

Росія здійснила ракетний обстріл Білгород-Дністровського району Одеської області. Внаслідок влучання у багатоповерхівку та базу відпочинку загинули щонайменше 17 людей.

Ракета великої дальності Калібр запущена кораблем ВМС Росії (фото з архіву)

Ракета великої дальності "Калібр" запущена кораблем ВМС Росії (фото з архіву)

Унаслідок російського ракетного удару по Білгород-Дністровському району Одеської області загинули щонайменше 17 людей. Про це у п'ятницю, 1 липня, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, обстріл був здійснений по багатоповерховому житловому будинку та базі відпочинку. "Внаслідок влучання ворожої ракети у багатоповерхівку станом на 06:00 ранку загиблих - 14 людей, травмовані - 30, з них три дитини", - написав він у Telegram. Через влучання другої ракети в базу відпочинку станом на 06:00 ранку загинули троє людей, з яких - одна дитина, ще одну людину госпіталізували, додав він.

Водночас з-під завалів у багатоповерхівці врятували сім осіб, з яких три дитини, уточнила Державна служба надзвичайних ситуацій у Facebook.

Обстріл відбувся близько 01:00 і призвів до часткового руйнування дев'ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину, а також до часткового руйнування трьохповерхової та чотирьохповерхової будівель бази відпочинку.

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Напередодні у Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй "рішуче засудили активізацію протягом 25-27 червня 2022 року російських ракетних ударів по території України, спрямованих на житлові райони та цивільну інфраструктуру", зокрема, удар по торговельному центру в Кременчуці Полтавської області.

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