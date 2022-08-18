РФ б'є ракетами по Харкову та Миколаївщині

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 20 серпня.

На цій сторінці DW стежить за подіями неділі, 21 серпня (час київський).

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Російські війська обстріляли ракетами Київський район Харкова, внаслідок чого виникла пожежа в одному з нежитлових об'єктів та у приватному будинку, повідомив мер міста Ігор Терехов. "Ракетний обстріл Київського району. Попередньо три "прильоти", - написав Терехов у Telegram.

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Внаслідокі обстрілу росіянами Баштанки на Миколаївщині виникла пожежа двоповерхового житлового будинку, жертв і постраждалих немає, повідомляє ДСНС: "21 серпня приблизно о 18.30 російські війська обстріляли м. Баштанка. Під приціл нелюдів потрапив двоповерховий житловий будинок, у результаті чого спалахнула покрівля будинку". Зазначається, що загиблих і постраждалих немає.

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Збройні сили України завдали ударів по позиціях росіян у Новій Каховці Херсонщини, повідомив депутат обласної ради Сергій Хлань. "Херсонщина. Вчора Чорнобаївка, прямо зараз Нова Каховка. Вже приємна закономірність у прильотах по позиціях росіян. Немає тут більше безпечного місця для ворога, горіти їм на Херсонщині як у пеклі", - написав Хлань у Facebook.

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Західні лідери вимагають інспектування ЗАЕС представниками МАГАТЕ

Супутниковий знімок ЗАЕС від Maxar Technologies

Глави держав і урядів Німеччини, США, Франції та Великобританії вимагають якнайшвидшого інспектування Запорізької АЕС представниками МАГАТЕ. Водночас Олаф Шольц (Olaf Scholz), Джо Байден, Еммануель Макрон та Борис Джонсон закликали до "військового стримування" навколо атомної електростанції.

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В окупованій РФ Новій Каховці Херсонської області чути вибухи - "Інтерфакс-Україна".

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Російські війська з "Ураганів" обстріляли Зеленодольську громаду Дніпропетровщини, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. "До Зеленодольська прилетіли 15 реактивних снарядів. Загинула 59-річна жінка. Шістьох людей поранено, серед них 9-річного хлопчика. Усі в лікарні. Один із постраждалих тяжкий", - написав Резніченко у Telegram. Він зазначив, що у місті є руйнування житла, російські снаряди зруйнували і дитячу спортивну школу.

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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) підтримала політику уряду щодо постачання зброї Україні. За її словами, Путін ухиляється від переговорів щодо найпростіших питань міжнародного гуманітарного права, а на спроби посередництва не реагує. Так Бербок під час дня відкритих дверей в уряді відповіла на питання, що відбувається на дипломатичному рівні для завершення війни РФ проти України, крім постачання озброєнь.

І якщо нині не можна завершити війну шляхом переговорів, "тоді у нас залишається вибір: або нічого не робити, або ми кажемо, що підтримуємо військово, щоб зупинити подальше просування росіян", додала міністерка. У нинішній ситуації цей шлях, "яким би жахливим він не був, є єдиним, яким ми можемо іти. Оскільки альтернатива - залишити мільйони людей на волю долі". Таку відповідальність ніхто на себе не візьме, наголосила Бербок.

++18.20++

Олаф Шольц відповідає на запитання громадян

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) знову заявив про недопущення мирної угоди для України на умовах Кремля. Мирного вирішення можна досягти лише у тому разі, якщо "Путін і російська держава також готові до нього". Шольц запевнив, що й надалі обстоюватиме цю свою позицію, зокрема й на переговорах із Путіним, навіть якщо вони будуть складними.

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++17.35++

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner) незабаром відвідає Україну. "Нині, наприкінці літа, чи восени. Зараз обговорюю це з моїм українським колегою", - зазначив Лінднер у розмові з ARD.

++16.45++

Німеччина і надалі постачатиме Україні "те, що їй потрібно для оборони", заявив канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) з нагоди дня відкритих дверей уряду. Говорячи про заплановані постачання станції радіолокації контрбатарейної боротьби COBRA і систем протиповітряної оборони IRIS-T, глава німецького уряду запевнив, що вони "незабаром будуть" в Україні. Але йдеться і про те, щоб "не допустити ескалації війни", наголосив Шольц.

++16.05++

Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив про оновлення сигналів повітряної тривоги. Відтепер через загострення ядерного шантажу з боку РФ деякі територіальні громади запровадили кілька сигналів тривоги, що повідомлятимуть про різні види небезпеки. Так, звук церковних дзвонів позначатиме сигнал хімічної небезпеки, дзвін в набат - сигнал радіаційної небезпеки, гудок потяга - сигнал евакуації з міста. Після такого сповіщення слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію, нагадують у ЦПД РНБО.

Зазвичай у разі оголошення повітряної тривоги лунає довгий безперервний сигнал сирени щонайменше 30 секунд.

++15.40++

РФ збільшує кількість носіїв ракет у Чорному морі, що може свідчити про підготовку до обстрілу українських міст у День Незалежності, повідомляє керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк. "Ми бачимо, що вони істотно збільшили кількість ракетоносіїв в Чорному морі. Зокрема, з ракетами "Калібр" їх зараз 5, зокрема є підводні. Використання "калібрів" цієї ночі може бути певним знаком того, що вони зараз готові їх використовувати, навіть незважаючи на велику вартість і не дуже велику кількість, яка ще залишилася", - цитує Гуменюк "Інтерфакс-Україна".

++15.15++

З 20 ракет РФ 19 летить по цивільним об'єктам - СБУ

Наслідки атаки РФ на Миколаїв

Із кожних 20 ракет, якими Росія обстрілює Україну, тільки одна летить у військовий об'єкт, 19 - по цивільній інфраструктурі і житлових будинках, повідомляє СБУ. "За шість місяців повномасштабної війни світ побачив звіряче обличчя Кремля - тисячі загиблих українців, знищені будинки, діти, які втратили своїх батьків. Тільки кожен 20-й ракетний удар Росії було завдано по військовому об'єкту, інші 19 - влучали в житлові будинки, школи, лікарні, університети...", - ідеться у повідомленні.

Перевірити наведені дані з незалежних джерел наразі неможливо.

++14.35++

Експерти з питань оборони з правлячих у ФРН партій "Союз 90/"Зелені", СДПН і ВДП закликали уряд Німеччини збільшити постачання озброєння Україні, навіть якщо це тимчасово може послабити боєздатність Бундесверу. У спільній статті для видання Der Spiegel, оприлюдненій у неділю, 21 серпня, соціал-демократ Крістіан Клінк (Kristian Klinck), "зелена" Зара Нанні (Sara Nanni) і вільний демократ Александер Мюллер (Alexander Müller) розкритикували нинішню позицію Берліна про те, що підтримка потенціалу Бундесверу для захисту Німеччини та НАТО має пріоритет над наданням допомоги Україні.

На їхню думку, Німеччина вже багато робить для допомоги Україні, але як найбільш економічно значуща країна могла б робити ще більше. "Потрібне постійне постачання України системами озброєнь замість того, щоб періодично реагувати на конкретні виклики", - пояснили автори статті.

Троє депутатів Бундестагу вважають, що для цього потрібні скоординовані дії з міжнародними партнерами та оборонною промисловістю.

++14.00++

У Києві очікують обстрілів до Дня незалежності

Російські окупанти можуть збільшити кількість ракетних обстрілів українських міст 23 і 24 серпня, щоб отримати "компенсацію" за своє приниження в Україні і "спекотний сезон в Криму". Таку думку висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк ефірі національного телемарафону в неділю.

"Росія - це архаїчна держава, яка прив'язує свої дії до певних дат. Це у них якісь нав'язливі думки. Вони ненавидять нас, тому вони спробують 23-го і 24-го (серпня - Ред.) збільшити (і у нас є чітке розуміння цього) кількість обстрілів крилатими ракетами низки наших міст. Київ, безумовно, буде в їх числі", - цитує Подоляка "Інтерфакс-Україна".

"Ми не говоримо про якийсь там апокаліпсис. Просто слід обережно ставитися до свого життя. І якщо працює сирена, потрібно знайти місце, де можна перечекати спроби РФ вдарити по мирних містах", - закликав Подоляк.

Тим часом місцева влада у Києві з 22 до 25 серпня заборонила проведення масових заходів у зв'язку з високою ймовірністю ракетних обстрілів.

++13.40++

В Україні розпочали кримінальне провадження стосовно загибелі начальника Управління СБУ в Кіровоградській області за статтею "убивство" (ч. 1 ст. 115 КК), повідомляє Офіс генпрокурора.

"За даними слідства, 20 серпня 2022 року близько 22:25 год, перебуваючи у власній квартирі, дружина підполковника почула звук пострілу та виявила в одній з кімнат тіло чоловіка з вогнепальним пораненням без ознак життя", - повідомляють у прокуратурі.

За даними українських ЗМІ, Олександр Наконечний Скоїв самогубство.

++13.10++

У Севастополі зранку знову лунали вибухи, повідомляє видання "Крим.Реалії". "Вибух пролунав близько 6:33. Диму чи роботи протиповітряної оборони помітно не було.", - пише видання.

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомляв у суботу ввечері у соцмережах про роботу протиповітряної оборони над містом.

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На черзі Кримський міст? Західні експерти про вибухи в Криму (18.08.2022)

++12.50++

Україна не причетна до підриву Дугіної - Подоляк

Україна не причетна до підриву росіянки Дар'ї Дугіної, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону

"Безумовно Україна до цього не має відношення (до підриву Дугіної - Ред.), тому що ми не кримінальна держава, якою є Російська Федерація, а тим більше не терористична держава", - сказав Подоляк.

Раніше сьогодні голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький та глава самопроголошеного утворення "ДНР" Денис Пушилін звинуватили у підриві авто, в якому їхала донька ідеолога "русского міра" Олександра Дугіна, українську сторону.

++12.15++

Російські війська уночі обстрілювали Миколаїв ракетами С-300, повідомив голова обласної адміністрації Віталій Кім.

"Наразі відомо про влучання на територію підприємства. Інші влучання були по околицях міста. Попередньо, постраждалих немає. Інформація щодо наслідків руйнувань уточнюється", - написав він у Telegram-каналі.

Також повідомляється про обстріли Миколаївського, Баштанського і Вознесенського районів за минулу добу суботи. В останньому постраждали 14 осіб, серед яких - троє дітей.

++11.00++

Чотири судна із сільськогосподарською продукцією вийшли вранці 21 серпня з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний". Вони вивозять 33,3 тисяч тонн продовольства, заявило міноборони Туреччини.

++10.35++

За попередніми даними, з лютого у результаті російської агресії загинули 373 дитини, 721 дитина отримала поранення. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. Зокрема, 20 серпня внаслідок обстрілу міста Вознесенськ Миколаївської області отримали тяжкі поранення троє дітей віком від 3 до 8 років. Також під час фіксації воєнних злочинів, вчинених російською армією у Маріуполі, стало відомо про загибель ще десяти дітей віком від 1 до 17 років.

У ОГП нагадують сайт, де можна повідомити та знайти всю інформацію про постраждалих на війні дітей.

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++09.59++

У Кропивницькому знайшли мертвим начальника управління СБУ в Кіровоградській області Олександра Наконечного, повідомляють українські ЗМІ.

"За інформацією ЗМІ, начальник управління СБУ в Кіровоградській області Олександр Наконечний здійснив самогубство. Джерела в правоохоронних органах підтвердили інформацію та повідомили подробиці. За попередньою версією, полковник перебував за місцем проживання та здійснив з пістолета один постріл собі у голову. Від отриманого вогнепального поранення помер на місці", - повідомив у Telegram депутат Кропивницької районної ради Андрій Лаврусь.

++09.38++

Російські війська вночі обстрілювали Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області, повідомив голова обласної адміністрації Валентин Резніченко.

За його даними, на Нікополь росіяни скерували 25 снарядів зі ствольної артилерії. Через обстріл сталася сильна пожежа на одному із підприємств. У місті понівечена школа, один будинок зруйнований, два десятки - пошкоджені, виведені з ладу газогони та лінії електропередач. Без світла залишаються понад три тисячі нікопольчан. У Марганці знеструмлені понад дві тисячі помешкань.

Під Москвою вибухнуло авто з донькою ідеолога "русского мира" Дугіна

++09.20++

У Підмосков'ї увечері в суботу, 20 серпня, вибухнув позашляховик, у якому перебувала дочка публіциста, ідеолога "русского міра" Олександра Дугіна Дар'я. Жінка загинула на місці, повідомляють російські ЗМІ. За їхніми даними, автівка належала її батьку.

Дар'я поверталася з фестивалю "Традиція", на якому читав лекцію Олександр Дугін, повідомив Telegram-канал Baza з посиланням на знайомого сім'ї Петра Лундстрема. За його словами, спочатку планувалося, що Дугін поїде в одній машині з дочкою, але в останній момент він вирішив виїхати іншим авто слідом за нею. Дугін опинився на місці події за кілька хвилин після вибуху, вказують очевидці.

Причиною того, що сталося, спочатку розглядався вибух балона з газом, але потім пріоритетною версією став замах на вбивство з використанням саморобного вибухового пристрою, зазначає Telegram-канал 112.

++09.07++

У Харківській області на 23-24 серпня запроваджують подовжену комендантську годину. Із 22 серпня 2022 року комендантська година триватиме з 19.00 годин до 7.00 годин наступного дня. А упродовж Дня незалежності комендантська година триватиме із 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня.



"Просимо з розумінням поставитися до таких заходів та підготуватися до перебування вдома та укриттях - це наша безпека", - повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У цей час заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки чи транспортом.

++08.40++

Російські війська під час нічних атак крилатими ракетами типу "Калібр" влучили по зерносховищу на Одещині, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Одещина. Ворожа атака 5 ракетами. Дві збиті над морем. Три вдарили по території одного із сільськогосподарських підприємств Одеського району. Є влучення в зерносховище", - написав він у Telegram. За його словами, постраждалих немає.

++07.35++

Росія перекидає ППО до Білорусі - Генштаб ЗСУ

Росія переміщує свої засоби протиповітряної оборони (ППО) на територію Республіки Білорусь, інформує генштаб ЗСУ у ранковому зведенні. "Продовжує зберігатися загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору цієї країни", - йдеться у повідомленні.

Також українські військові заявили про мінометні обстріли населених пунктів Пушкарі Чернігівської області та Миропілля і Павлівка Сумської області. "На Харківському напрямку противник обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Прудянки, Руських Тишків, Шестакового, Піщаного та Печенігів", - повідомляють у ЗСУ.

На Донецькому напрямку РФ намагається продовжити наступальні дії. "На Миколаївському напрямку веде наступальний бій у напрямку Васильки - Благодатне, має частковий успіх, зайняв південну околицю населеного пункту Благодатне, бойові дії тривають", - заявляє Генштаб.

++07.00++

Усик здобув перемогу над Джошуа

Усик та Джошуа на рингу

У ніч з 20 на 21 серпня український боксер Олександр Усик за результатами 12 раундів переміг британця Ентоні Джошуа в бою-реванші за звання чемпіона світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO. Бій відбувся на спортивному комплексі "Король Абдалла Спортс Сіті" у Джидді (Саудівська Аравія). Усик переміг за рішенням суддів.

"Я дарую цю перемогу своїй країні, своїй родині, своїй команді та всім військовим, які захищають країну", - цитує боксера AFP.

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