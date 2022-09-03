Єврокомісар: ЄС готовий до припинення постачання газу з РФ

За словами єврокомісара Паоло Джентілоні, Євросоюз "не боїться рішень Путіна" і буде готовий реагувати у разі недотримання Росією договорів.

Євросоюз добре підготовлений до можливого повного припинення Росією постачання газу. Таку заяву зробив у суботу, 3 вересня, єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні під час економічного форуму в італійському місті Черноббіо.

При цьому він підкреслив, що ЄС активно закачує газ у свої сховища та вживає заходів щодо економії енергії. "Ми не боїмося рішень Путіна", - зазначив Джентилоні, додавши, що ЄС вимагає від Росії дотримання договорів і в іншому випадку "готовий реагувати".

Як зазначив єврокомісар, "завдяки диверсифікації постачань" газові сховища до ЄС заповнені зараз приблизно на 80 відсотків. У Німеччині рівень заповненості газосховищ, за даними ранку 3 вересня, становить 84,53 відсотка.

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"Газпром" поки не відновить постачання "Північним потоком"

Російський концерн "Газпром" 31 серпня призупинив постачання блакитного палива до Німеччини газогоном "Північний потік" через планове техобслуговування на компресорній станції "Портова". Планувалося, що прокачування відновиться 3 вересня.

Однак увечері 2 вересня російська компанія повідомила, що при проведенні регламентних робіт на газоперекачуючому агрегаті Trent 60 було виявлено витік масла. Після цього Ростехнагляд РФ направив "Газпрому" застереження, вказавши, що за таких умов безаварійна експлуатація газотурбінного двигуна неможлива. У результаті прокачування газу через "Північний потік" було вирішено не поновлювати до усунення несправностей. За словами Газпрому, участь у ремонтних роботах брали і фахівці компанії Siemens.

Siemens не побачив причин для зупинки газопроводу

Тим часом у самій компанії Siemens Energy вважають витік масла надуманим приводом для відмови від відновлення постачання газу "Північним потоком". "Як виробник турбін ми можемо лише констатувати, що подібний випадок не є технічною причиною для зупинки експлуатації (газопроводу. – Ред.)", – наголосили на підприємстві. Усунення подібних витоків є рутинною роботою в ході техобслуговування і може бути здійснене на місці, пояснили в німецькій компанії.

У той же день, 2 вересня, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн (Ursula von der Leyen) висловилася за введення в ЄС фіксованої максимальної ціни для закупівлі російського газу - так званої "цінової стелі".