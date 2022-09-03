Siemens не бачить причин для зупинки "Північного потоку"

Витік мастила, який "Газпром" назвав причиною зупинки "Північного потоку", - рутинна несправність. Зазвичай таке не впливає на роботу турбін і може бути усунено на місці, заявила компанія Siemens Energy.

Витік мастила, на який посилається російський концерн "Газпром", не може бути технічною причиною для припинення експлуатації газопроводу "Північний потік", вважає німецька компанія Siemens Energy.

"Як виробник турбін ми можемо лише констатувати, що подібний висновок ("Газпрому". - Ред.) не є технічною причиною для припинення роботи. Такі витоки зазвичай не впливають на роботу турбін і можуть бути усунені на місці", - заявили в Siemens Energy у п'ятницю, 2 вересня.

Усунення подібних неполадок - це рутинна операція в межах робіт з технічного обслуговування. У минулому виникнення таких інцидентів не призводило до припинення експлуатації, наголошується в заяві. Наразі Siemens Energy не займається техобслуговуванням "Північного потоку", але готова взяти участь у технічних роботах, додали в німецькій компанії, зазначивши, що "на компресорній станції "Портова" є вдосталь додаткових турбін для роботи "Північного потоку".

"Газпром" пояснює зупинку газопроводу витіканням мастила

Після триденної перерви на техобслуговування прокачування газу "Північним потоком" не відновилося 3 вересня, як планувалося спочатку. "Газпром" назвав причиною цього витік мастила на компресорній станції "Портова".

"До усунення зауважень до роботи обладнання транспортування газу до газопроводу "Північний потік" повністю зупинено", - повідомили у російській компанії. Регламентні роботи на газоперекачуючому агрегаті Trent 60 проводилися спільно з представниками німецької компанії Siemens, які також підписали акт виявлення витоку мастила, наголосили у "Газпромі".

Лист про виявлені несправності агрегату та необхідність її усунення направили президенту та головному виконавчому директору Siemens Energy AG Крістіану Бруху (Christian Bruch). Як зазначається в заяві "Газпрому", "згідно з інформацією компанії Siemens повне усунення витоку мастила на цих двигунах можливе лише в умовах спеціалізованого ремонтного підприємства".

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