Siemens не бачить причин для зупинки "Північного потоку"
Даниїл Сотников | Анастасія Шепелева
46 хв. тому
Витік мастила, який "Газпром" назвав причиною зупинки "Північного потоку", - рутинна несправність. Зазвичай таке не впливає на роботу турбін і може бути усунено на місці, заявила компанія Siemens Energy.
"Як виробник турбін ми можемо лише констатувати, що подібний висновок ("Газпрому". - Ред.) не є технічною причиною для припинення роботи. Такі витоки зазвичай не впливають на роботу турбін і можуть бути усунені на місці", - заявили в Siemens Energy у п'ятницю, 2 вересня.
Усунення подібних неполадок - це рутинна операція в межах робіт з технічного обслуговування. У минулому виникнення таких інцидентів не призводило до припинення експлуатації, наголошується в заяві. Наразі Siemens Energy не займається техобслуговуванням "Північного потоку", але готова взяти участь у технічних роботах, додали в німецькій компанії, зазначивши, що "на компресорній станції "Портова" є вдосталь додаткових турбін для роботи "Північного потоку".
Після триденної перерви на техобслуговування прокачування газу "Північним потоком" не відновилося 3 вересня, як планувалося спочатку. "Газпром" назвав причиною цього витік мастила на компресорній станції "Портова".
"До усунення зауважень до роботи обладнання транспортування газу до газопроводу "Північний потік" повністю зупинено", - повідомили у російській компанії. Регламентні роботи на газоперекачуючому агрегаті Trent 60 проводилися спільно з представниками німецької компанії Siemens, які також підписали акт виявлення витоку мастила, наголосили у "Газпромі".
Лист про виявлені несправності агрегату та необхідність її усунення направили президенту та головному виконавчому директору Siemens Energy AG Крістіану Бруху (Christian Bruch). Як зазначається в заяві "Газпрому", "згідно з інформацією компанії Siemens повне усунення витоку мастила на цих двигунах можливе лише в умовах спеціалізованого ремонтного підприємства".