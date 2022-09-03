  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Лого Siemens Energy
Лого Siemens EnergyФото: Karl F. Schöfmann/imageBROKER/picture alliance
ЕкономікаНімеччина

Siemens не бачить причин для зупинки "Північного потоку"

Даниїл Сотников | Анастасія Шепелева
46 хв. тому

Витік мастила, який "Газпром" назвав причиною зупинки "Північного потоку", - рутинна несправність. Зазвичай таке не впливає на роботу турбін і може бути усунено на місці, заявила компанія Siemens Energy.

https://www.dw.com/uk/siemens-ne-bacit-pricin-dla-zupinki-pivnicnogo-potoku/a-63009855

Витік мастила, на який посилається російський концерн "Газпром", не може бути технічною причиною для припинення експлуатації газопроводу "Північний потік", вважає німецька компанія Siemens Energy.

"Як виробник турбін ми можемо лише констатувати, що подібний висновок ("Газпрому". - Ред.) не є технічною причиною для припинення роботи. Такі витоки зазвичай не впливають на роботу турбін і можуть бути усунені на місці", - заявили в Siemens Energy у п'ятницю, 2 вересня.

Усунення подібних неполадок - це рутинна операція в межах робіт з технічного обслуговування. У минулому виникнення таких інцидентів не призводило до припинення експлуатації, наголошується в заяві. Наразі Siemens Energy не займається техобслуговуванням "Північного потоку", але готова взяти участь у технічних роботах, додали в німецькій компанії, зазначивши, що "на компресорній станції "Портова" є вдосталь додаткових турбін для роботи "Північного потоку".

"Газпром" пояснює зупинку газопроводу витіканням мастила

Після триденної перерви на техобслуговування прокачування газу "Північним потоком" не відновилося 3 вересня, як планувалося спочатку. "Газпром" назвав причиною цього витік мастила на компресорній станції "Портова".

"До усунення зауважень до роботи обладнання транспортування газу до газопроводу "Північний потік" повністю зупинено", - повідомили у російській компанії. Регламентні роботи на газоперекачуючому агрегаті Trent 60 проводилися спільно з представниками німецької компанії Siemens, які також підписали акт виявлення витоку мастила, наголосили у "Газпромі".

Лист про виявлені несправності агрегату та необхідність її усунення направили президенту та головному виконавчому директору Siemens Energy AG Крістіану Бруху (Christian Bruch). Як зазначається в заяві "Газпрому", "згідно з інформацією компанії Siemens повне усунення витоку мастила на цих двигунах можливе лише в умовах спеціалізованого ремонтного підприємства".

Читайте також: Коментар: Росія знову "кошмарить" німців відключенням газу

Чому німці так бояться залишитися без російського газу

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Бої у Херсонській області

ISW: РФ використовує мовчання Києва для дезінформації

Конфлікти
2 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Радянські памятники в Литві

Радянські пам'ятники в Литві: знести чи залишити?

Радянські пам'ятники в Литві: знести чи залишити?

Політика
4 год. тому
Ukraine | Russische Soldaten am Atomkraftwerk in Saporischschja

Працівники ЗАЕС тікають - загроза ядерної аварії зростає?

Працівники ЗАЕС тікають - загроза ядерної аварії зростає?

Політика
22 год. тому
06:37 хв.
BMW iX5 Hydrogen

BMW випускатиме водневі автомобілі? Так, але…

BMW випускатиме водневі автомобілі? Так, але…

Економіка
23 год. тому
Сєвєродонецьк

Денис Казанський: Війна РФ проти України - це жест відчаю

Денис Казанський: Війна РФ проти України - це жест відчаю

Політика
2 вересня 2022 р.
Британські солдати навчали військових ЗСУ експлуатувати гармати L119

ЄС організує військову тренувальну місію для України

ЄС організує військову тренувальну місію для України

Конфлікти
2 вересня 2022 р.
Китайські солдати 29 серпня в Примор'ї, куди прибули для участі в навчаннях "Схід-2022"

Військові навчання Схід-2022: друзі Росії демонструють зброю

Військові навчання Схід-2022: друзі Росії демонструють зброю

Конфлікти
1 вересня 2022 р.
На головну сторінку