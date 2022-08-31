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Північний потік
Північний потікФото: Sean Gallup/Getty Images
ЕкономікаРосійська Федерація

Росія знову призупинила поставки газу "Північним потоком"

Анастасія Шепелева
2 год. тому

"Газпром" призупинив газопостачання до Німеччини на три дні нібито через ремонтні роботи. Однак у ФРН сумніваються щодо правдивості причини.

https://www.dw.com/uk/rosia-znovu-prizupinila-postavki-gazu-pivnicnim-potokom/a-62978356

Російський газовий гігант "Газпром" у середу, 31 серпня, призупинив поставки до Німеччини трубопроводом "Північний потік", повідомляє оператор газопроводу Nord Stream AG.

Про припинення поставок на три дні у "Газпромі" попереджали завчасно, посилаючись на необхідність провести ремонтні роботи. В російській компанії запевняють, що після технічного обслуговування постачання газу відновиться зранку 3 вересня в обсязі 33 мільйони кубометрів на добу, що становить 20 відсотків від пропускної потужності газогону.

Однак глава німецького Федерального агентства з мереж Клаус Мюллер (Klaus Müller) поставив під сумнів правдивість вказаної причини з огляду на систематичне скорочення поставок російського газу останніми місяцями.

Газовий шантаж РФ?

Так, у червні "Газпром" скоротив постачання газу "Північним потоком", пославшись на відсутність турбіни, яка разом з іншим обладнанням створює тиск для прокачування палива. Ця турбіна в червні була відремонтована в Канаді та з середини липня в опечатаному стані перебуває в Німеччині, чекаючи на відправлення до РФ. 

Представники Європейського Союзу, Німеччини та компанії-виробника турбіни Siemens Energy неодноразово заявляли, що Росія безпідставно відмовляється забирати турбіну і використовує надумані приводи для скорочення обсягу постачання газу, порушуючи контракт.

11 липня Росія припинила постачання газу "Північним потоком" до Німеччини на 10 днів нібито через планово-технічне обслуговування. 21 липня "Газпром" відновив постачання до ФРН, але лише на 40 відсотків від проєктної потужності. Наприкінці липня поставки газу "Північним потоком" знизили до 20 відсотків від потужності.

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