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Nord Stream

Компанія Nord Stream споруджувала й керує газопроводом "Північний потік", який простягнувся по дну Балтійського моря – від російського Виборгу до німецького Грайфсвальда.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту " Nord Stream ". Компанія Nord Stream споруджувала і тепер керує газопроводом "Північний потік". Штаб-квартира Nord Stream розташована в Швейцарії, в місті Цуг. 51 відсоток акцій консорціуму належать "Газпрому", по 15,5 відсотка – німецьким компаніям E.ON та Wintershall, решта – нідерландській Gasunie та французькій Engie. Газопровід складається з двох гілок. Першу чергу запустили в 2011 році, другу – в 2012 році. Пропускна спроможність – 55 мільярдів кубометрів газу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Війна йде, газ тече, ціни зростають. Ринок чекає на ембарго на поставки з Росії?

Війна йде, газ тече, ціни зростають. Ринок чекає на ембарго на поставки з Росії? 03.03.2022

"Газпром" збільшив транзит через Україну, а ціни на газ б'ють рекорди. Сильно дорожчає і нафта. Ажіотажний попит може бути провісником відмови Європи від енергоносіїв із РФ.
Оператор Північного потоку-2 заперечує повідомлення про банкрутство

Оператор "Північного потоку-2" заперечує повідомлення про банкрутство 02.03.2022

Швейцарська фірма Nord Stream 2 AG звільнила всіх своїх співробітників, але не подавала заявки на банкрутство.

Байден запровадив санкції проти компанії-оператора Північного потоку-2

Байден запровадив санкції проти компанії-оператора "Північного потоку-2" 23.02.2022

Штрафні заходи запроваджуються проти компанії Nord Stream 2 AG. Раніше США відмовлялися від запровадження таких санкцій з поваги до Німеччини.

Олаф Шольц заявив про зупинку сертифікації "Північного потоку-2" (22.02.2022) 22.02.2022

З огляду на дії Росії проти України канцлер ФРН Олаф Шольц зупинив подальшу сертифікацію газопроводу "Північний потік-2".
Зеленський про зброю від ФРН: Важливо давати і допомагати тоді, коли потрібно

Зеленський про зброю від ФРН: Важливо давати і допомагати тоді, коли потрібно 28.01.2022

Президент Володимир Зеленський вкотре закликав Німеччину допомогти Україні постачанням озброєння. За його словами, нині від ФРН також залежить і питання щодо вступу України в ЄС.

Голова Єврокомісії допустила відключення РФ від SWIFT та санкції проти ПП-2

Голова Єврокомісії допустила відключення РФ від SWIFT та санкції проти ПП-2 28.01.2022

Жоден із варіантів відповіді Заходу на можливу нову агресію Росії проти України не знято з порядку денного, заявила Урсула фон дер Ляйєн в ефірі CNN.
Газпром створив у ФРН фірму заради сертифікації ПП-2. Що потрібно знати

"Газпром" створив у ФРН фірму заради сертифікації "ПП-2". Що потрібно знати 28.01.2022

Компанія Gas for Europe керуватиме з міста Шверіна німецькою ділянкою "Північного потоку-2". Тепер Федеральне агентство мереж має відновити тимчасово призупинену юридичну процедуру.
У ФРН заснували компанію для німецької ділянки Північного потоку-2

У ФРН заснували компанію для німецької ділянки "Північного потоку-2" 26.01.2022

Нова компанія стане власником та оператором 54-кілометрової ділянки "Північного потоку-2", розташованої в Німеччині. Це відновить процедуру сертифікації газогону у ФРН.
Київ застерігає Берлін від росту цін на газ у разі запуску Північного потоку-2

Київ застерігає Берлін від росту цін на газ у разі запуску "Північного потоку-2" 24.01.2022

Щойно "Північний потік-2" запустять, використання Росією української мережі газопроводів припиниться, а ціни на газ піднімуться, заявив голова компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.
Сенат США відхилив законопроєкт про санкції щодо Північного потоку-2

Сенат США відхилив законопроєкт про санкції щодо "Північного потоку-2" 14.01.2022

Проєкт передбачав накладання штрафних санкцій на компанію-оператора Nord Stream 2 AG протягом 15 днів з моменту ухвалення закону. Проте документ не набрав необхідної більшості голосів - не менше 60 зі 100.
У Сенаті США запропонували санкції проти Путіна у разі вторгнення в Україну

У Сенаті США запропонували санкції проти Путіна у разі вторгнення в Україну 12.01.2022

26 сенаторів від Демократичної партії США зареєстрували законопроєкт, який передбачає запровадження персональних санкцій проти президента РФ Володимира Путіна у разі вторгнення в Україну.
В ФРН не очікують сертифікацію Північного потоку-2 до середини 2022 року

В ФРН не очікують сертифікацію "Північного потоку-2" до середини 2022 року 16.12.2021

Німецький регулятор виключає можливість запуску газогону "Північний потік-2" у першому півріччі 2022 року через процедури Євросоюзу.

Сертифікація Північного потоку-2 затягнеться до весни-літа

Сертифікація "Північного потоку-2" затягнеться до весни-літа 17.11.2021

Нічого особистого, тільки право. DW пояснює, що треба знати про рішення німецького регулятора тимчасово призупинити розгляд заявки дочірньої компанії "Газпрому" Nord Stream 2 AG.
Німеччина дозволила участь України в сертифікації Північного потоку-2

Німеччина дозволила участь України в сертифікації "Північного потоку-2" 16.11.2021

"Нафтогаз" і Оператор ГТС України долучаться до процесу сертифікації "Північного потоку-2". Вони виступають проти початку роботи газогону, але права вето на рішення не матимуть.

Сенатори США ініціювали нові санкції щодо Північного потоку-2

Сенатори США ініціювали нові санкції щодо "Північного потоку-2" 09.11.2021

Поправка до оборонного бюджету США на 2022 рік, що пропонується шістьма сенаторами-республіканцями, передбачає запровадження обов'язкових санкцій щодо оператора газогону "Північний потік-2" - Nord Stream 2 AG.
Зеленський у Глазго поговорив з Блінкеном про безпеку і Nord Stream 2

Зеленський у Глазго поговорив з Блінкеном про безпеку і Nord Stream 2 03.11.2021

Володимир Зеленський на кліматичному саміті поспілкувався з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Обговорили, зокрема, енергетичну безпеку України й "Північний потік-2".

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