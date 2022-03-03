Компанія Nord Stream споруджувала й керує газопроводом "Північний потік", який простягнувся по дну Балтійського моря – від російського Виборгу до німецького Грайфсвальда.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту " Nord Stream ". Компанія Nord Stream споруджувала і тепер керує газопроводом "Північний потік". Штаб-квартира Nord Stream розташована в Швейцарії, в місті Цуг. 51 відсоток акцій консорціуму належать "Газпрому", по 15,5 відсотка – німецьким компаніям E.ON та Wintershall, решта – нідерландській Gasunie та французькій Engie. Газопровід складається з двох гілок. Першу чергу запустили в 2011 році, другу – в 2012 році. Пропускна спроможність – 55 мільярдів кубометрів газу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.