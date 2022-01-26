"Газпром" створив у ФРН фірму заради сертифікації "ПП-2". Що потрібно знати

Сертифікація "Північного потоку-2" входить у нову фазу: "Газпром" виконав вимогу німецького регулятора про створення у Німеччині юридичної особи відповідно до законодавства ФРН. Швейцарський оператор газопроводу Nord Stream 2 AG повідомив 26 січня, що заснував у місті Шверіні дочірню фірму Gas for Europe GmbH (G4E). Тепер Федеральне агентство з мереж у Бонні (Bundesnetzagentur, BNetzA) має відновити тимчасово припинену 16 листопада 2021 юридичну процедуру.

Статус "незалежного оператора" ще потрібно отримати

Вибрана для нової фірми назва Gas for Europe покликана підкреслити значення "Північного потоку-2" для газопостачання усієї Європи. У заяві компанії Nord Stream 2 наголошується, що це дочірнє підприємство "як незалежний оператор транспортної системи" володіє і управляє 54-кілометровою ділянкою газопроводу в територіальних водах Німеччини, а також його береговими об'єктами в Любміні.

Частина берегової інфраструктури "Північного потоку - 2" у Любміні

Слова про "незалежного оператора", розтиражовані в численних повідомленнях ЗМІ, поки що є лише самооцінкою. Чи можна вважати стовідсоткову німецьку доньку стовідсоткової швейцарської доньки російського державного концерну "Газпром" незалежним оператором, якраз має вирішити Федеральне агентство з мереж.

Тут слід, однак, враховувати, що в ході сертифікації чільну роль відіграють не тільки і навіть не стільки питання власності, скільки відповідність певним суто юридичним нормам. Антимонопольне законодавство ЄС вимагає, щоб видобуток та транспортування газу не були зосереджені в одних руках. Компанія Gas for Europe, з формальної точки зору, ні видобутком, ні продажем газу не займається, а відповідає лише за його транспортування на певній ділянці газопроводу.

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Чому вибір припав на столицю землі Мекленбург - Передня Померанія

Рішення зареєструвати і розмістити нову фірму в Шверіні пояснюється тим, що це місто - столиця федеральної землі Мекленбург - Передня Померанія, на території якої в Любміні розташований приймальний термінал "Північного потоку-2" (а також першого "Північного потоку"). Уряд цієї східнонімецької землі на чолі з прем'єр-міністром Мануелою Швезіґ (Manuela Schwesig) не лише активно підтримує обидва газопроводи, а й загалом виступає за розвиток всебічної співпраці з Росією.

Однопартійці Мануела Швезіґ та Ґергард Шредер, серпень 2021

Мануела Швезіґ - впливова постать у правлячій Соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН), партії канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz). Після переконливої ​​перемоги на регіональних виборах у вересні 2021 року її політичні позиції ще більше зміцнилися. Вона має гарні стосунки з однопартійцем і колишнім канцлером ФРН Ґергардом Шредером (Gerhard Schröder), який очолює раду директорів Nord Stream 2.

У січні 2021 року ця компанія внесла стартовий капітал у 20 мільйонів євро при створенні в Мекленбурзі - Передній Померанії з ініціативи земельного уряду регіонального фонду під назвою "Захист клімату та екології" ("Klima- und Umweltschutz MV"). Критики називали його фейковим, оскільки ключове завдання цього фонду полягало в тому, щоби сприяти добудові "Північного потоку-2", підтримуючи у разі запровадження санкцій США фірми, які є постачальниками проєкту або надають йому сервісні послуги. Штаб-квартира цього фонду також розташована у Шверіні.

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Хто керує фірмою Gas for Europe

Виконавчим директором фірми Gas for Europe призначено 57-річного юриста Райнгарда Онтида (Reinhard Ontyd). Він розпочинав свою кар'єру в компанії Ruhrgas - давньому імпортері російського газу та партнері "Газпрому", яку потім поглинув енергетичний концерн E.on. У ньому Онтид пропрацював понад 20 років на різних посадах, займаючись, зокрема, довгостроковими газовими контрактами.

Виконавчий директор дочки "Газпрому" Gas for Europe Райнгард Онтид

На роботу до "Газпрому" він перейшов у грудні 2014 року - спочатку до компанії Nord Stream, оператора першого "Північного потоку", а потім до Nord Stream 2, де останнім часом на посаді комерційного директора займався, зокрема, правовими питаннями, в тому числі отримання різних дозволів під час будівництва "Північного потоку-2".

Gas for Europe має наглядову раду (Aufsichtsrat), що доволі незвично. За законами ФРН, такий орган є обов'язковим для акціонерних товариств (AG), а також для товариств з обмеженою відповідальністю (GmbH), якщо вони мають понад 500 працівників. Німецька донька Nord Stream 2 AG нічого не повідомляє про кількість свого персоналу в головному офісі у Шверіні та в Любміні на приймальному терміналі газопроводу, але вона навряд чи наближена до цієї цифри.

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МЗС заборонило колишньому послу ФРН у Ріяді працювати на "Газпром"

Проте в "Газпромі" вирішили заснувати у новій фірмі в Німеччині наглядову раду та запросити на посаду її голови відому та впливову особу. Вибір припав на 68-річного Дітера Вальтера Галлера (Dieter Walter Haller) - кар'єрного дипломата, у минулому - посла ФРН спочатку в Південно-Африканській Республіці, а потім двічі у Саудівській Аравії.

Після виходу на пенсію у 2018 році він одразу зайнявся політичним консалтингом та лобіюванням, заснувавши фірму Haller Consult. Він також прийняв запрошення обійняти посаду в берлінській компанії WMP, яка, за даними німецьких ЗМІ, мала договір про надання піар-послуг із саудівським урядом.

Отже, управлінська структура Gas for Europe певною мірою мала повторити схему, що склалася в материнській компанії Nord Stream 2. Там оперативне керівництво здійснює досвідчений управлінець Маттіас Варніґ (Matthias Warnig), а вирішення політичних завдань бере на себе Ґергард Шредер. Новою фірмою у Шверіні керує юрист, усе професійне життя якого пов'язане з газовою галуззю, а представляти та просувати інтереси компанії у громадській сфері мав би дипломат із великим досвідом роботи в авторитарній країні, яка живе за рахунок експорту енергоносіїв.

Проте колишній роботодавець Дітера Вальтера Галлера - МЗС Німеччини, за інформацією видання Die Zeit, заборонив ексдипломату обійняти посаду голови наглядової ради в Gas for Europe, обґрунтувавши заборону тим, що ця діяльність торкатиметься "службових інтересів".

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Подальші перспективи сертифікації "Північного потоку-2"

Що ж до подальших перспектив сертифікації " Північного потоку-2 ", то вони тепер такі. Найближчим часом Федеральне агентство з мереж має відновити перерваний розгляд справи, а на це у нього із передбачених законом чотирьох місяців залишилися два місяці без одного тижня.

Оскільки 1 березня в BNetzA відбудеться зміна керівництва, термін розгляду навряд чи буде скорочено: колишнє начальство не захоче під завісу ухвалювати таке важливе рішення, а новому знадобиться час, щоб з усім ознайомитися.

Рішення німецького регулятора буде представлено Європейській комісії (ЄК) у Брюсселі. Для підготовки свого висновку виконавчий орган ЄС має два місяці, але може додатково запросити ще два. Потім німецькому регулятору надаються подальші два місяці, щоб оголосити своє остаточне рішення. Якщо воно буде розходитися з рекомендацією ЄК, вона може подати проти Німеччини позов до Європейського суду в Люксембурзі.

За такого розкладу газ "Північним потоком-2" потече - у найкращому для "Газпрому" випадку - у другій половині літа. Якщо, звичайно, проєкт не підпаде під додаткові санкції або взагалі не розпочне роботу через можливі військові дії Росії проти України..