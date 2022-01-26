 У ФРН заснували компанію для німецької ділянки ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.01.2022

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Новини

У ФРН заснували компанію для німецької ділянки "Північного потоку-2"

Нова компанія стане власником та оператором 54-кілометрової ділянки "Північного потоку-2", розташованої в Німеччині. Це відновить процедуру сертифікації газогону у ФРН.

У ФРН створили компанію, яка необхідна для сертифікації Північного потоку-2

У ФРН створили компанію, яка необхідна для сертифікації "Північного потоку-2"

Компанія Nord Stream 2 AG заснувала німецьку дочірню структуру Gas for Europe GmbH, повідомляє оператор проєкту у середу, 26 січня.

Нова компанія стане власником та оператором 54-кілометрової ділянки газопроводу "Північний потік-2", розташованої в німецьких територіальних водах, та майданчика берегових об'єктів у місті Лубміні як незалежний оператор транспортної системи відповідно до закону про енергетичне господарство ФРН (Energiewirtschaftsgesetz). Головний офіс компанії Gas for Europe GmbH розташований у Шверіні.

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Нагадаємо, Федеральне агентство з мереж (BNetzA) у листопаді 2021 року  призупинило необхідну процедуру сертифікації газогону до часу створення дочірньої компанії Nord Stream 2 AG у Німеччині для експлуатації національної ділянки магістралі та передачі їй основних активів і кадрових ресурсів.

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