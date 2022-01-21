"Північний потік-2": компенсацій РФ від Німеччини у разі несертифікації не буде
Росія не отримає компенсації, якщо німецький регулятор визнає газогін "Північний потік-2" невідповідним нормам Євросоюзу, заявив міністр економіки ФРН Роберт Габек.
"Північний потік-2"
Росія залишиться без компенсації за газопровід "Північний потік-2" у разі, якщо німецький регулятор визнає його невідповідним правовим нормам Європейського Союзу. Про це заявив міністр економіки, віце-канцлер Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) в інтерв'ю виданню Der Spiegel, опублікованому в п'ятницю, 21 січня.
"Наразі Федеральне агентство з мереж призупинило процедуру сертифікації. Якщо вона буде відновлена, то її метою буде вирішити, чи дотримані умови для сертифікації відповідно до німецьких та європейських правил. А якщо це не так, то компенсація не передбачається", - пояснив він.
На запитання про те, чи не повинна відмова від використання "Північного потоку-2" стати частиною санкцій щодо РФ у разі військового вторгнення в Україну, Габек відповів: "Заборон щодо розмірковування бути не повинно". Він нагадав про актуальність комюніке, узгодженого у липні 2021 року Німеччиною та США, в якому йдеться, що якщо енергетика буде використовуватись Росією як зброя, то це матиме наслідки. "Росія знає, що перетин червоних ліній відразу ж призведе до жорстких санкцій, які давно готувалися", - додав міністр.
Міністр наголосив на геополітичному характері газогону. "Північний потік-2" завжди був геополітичним проєктом у тому сенсі, що завдяки новому трубопроводу Україна як транзитна країна стає непотрібною. Міністр назвав фактом велику залежність Німеччини від російського газу, а своїм завданням - зниження цієї залежності, зокрема за рахунок диверсифікації.
"Нині Німеччина отримує 55 відсотків необхідного їй газу з Росії. Але ЄС має потужності приймати зріджений газ, наприклад, у Нідерландах, Польщі та Італії. Ці термінали завантажені лише на 30 відсотків. Якщо їх завантажити на 100 відсотків, то стане можливим задовольняти більшу частину потреб в імпорті", - зазначив Габек. При цьому він визнав, що скраплений газ значно дорожчий, і ухилився від прямої відповіді на запитання, чи готова держава компенсувати споживачам вищі витрати.
За словами Габека, міністерство економіки до наступної зими планує вжити заходів через низьку заповненість німецьких сховищ природним газом. "Зима показала, що Німеччина з її запасами газу, що скоротилися, стала ще вразливішою для спекуляцій, коливання цін і геополітичної напруженості. Тому ми повинні покращити наші можливості, щоб до наступної зими газосховища були добре заповнені. У цьому я бачу своє політичне завдання", - зазначив міністр економіки ФРН.
У листопаді 2021 року Федеральне агентство з мереж (BNetzA) призупинило процес сертифікації "Північного-потоку-2". Відновлення процесу можливе після того, як оператор, що базується у Швейцарії, створить в Німеччині окрему компанію для управління газогоном. За оцінками німецького регулятора, процес сертифікації, ймовірно, затягнеться до другої половини 2022 року.
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"Північний потік-2" чекає на сертифікацію
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