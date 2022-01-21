 ″Північний потік-2″: компенсацій РФ від Німеччини у разі несертифікації не буде | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.01.2022

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Новини

"Північний потік-2": компенсацій РФ від Німеччини у разі несертифікації не буде

Росія не отримає компенсації, якщо німецький регулятор визнає газогін "Північний потік-2" невідповідним нормам Євросоюзу, заявив міністр економіки ФРН Роберт Габек.

Північний потік-2

"Північний потік-2"

Росія залишиться без компенсації за газопровід "Північний потік-2" у разі, якщо німецький регулятор визнає його невідповідним правовим нормам Європейського Союзу. Про це заявив міністр економіки, віце-канцлер Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) в інтерв'ю виданню Der Spiegel, опублікованому в п'ятницю, 21 січня.

"Наразі Федеральне агентство з мереж призупинило процедуру сертифікації. Якщо вона буде відновлена, то її метою буде вирішити, чи дотримані умови для сертифікації відповідно до німецьких та європейських правил. А якщо це не так, то компенсація не передбачається", - пояснив він.

На запитання про те, чи не повинна відмова від використання "Північного потоку-2" стати частиною санкцій щодо РФ у разі військового вторгнення в Україну, Габек відповів: "Заборон щодо розмірковування бути не повинно". Він нагадав про актуальність комюніке, узгодженого у липні 2021 року Німеччиною та США, в якому йдеться, що якщо енергетика буде використовуватись Росією як зброя, то це матиме наслідки. "Росія знає, що перетин червоних ліній відразу ж призведе до жорстких санкцій, які давно готувалися", - додав міністр.

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Габек: "Північний потік-2" - геополітичний проєкт

Міністр наголосив на геополітичному характері газогону. "Північний потік-2" завжди був геополітичним проєктом у тому сенсі, що завдяки новому трубопроводу Україна як транзитна країна стає непотрібною. Міністр назвав фактом велику залежність Німеччини від російського газу, а своїм завданням - зниження цієї залежності, зокрема за рахунок диверсифікації.

"Нині Німеччина отримує 55 відсотків необхідного їй газу з Росії. Але ЄС має потужності приймати зріджений газ, наприклад, у Нідерландах, Польщі та Італії. Ці термінали завантажені лише на 30 відсотків. Якщо їх завантажити на 100 відсотків, то стане можливим задовольняти більшу частину потреб в імпорті", - зазначив Габек. При цьому він визнав, що скраплений газ значно дорожчий, і ухилився від прямої відповіді на запитання, чи готова держава компенсувати споживачам вищі витрати.

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За словами Габека, міністерство економіки до наступної зими планує вжити заходів через низьку заповненість німецьких сховищ природним газом. "Зима показала, що Німеччина з її запасами газу, що скоротилися, стала ще вразливішою для спекуляцій, коливання цін і геополітичної напруженості. Тому ми повинні покращити наші можливості, щоб до наступної зими газосховища були добре заповнені. У цьому я бачу своє політичне завдання", - зазначив міністр економіки ФРН.

У листопаді 2021 року Федеральне агентство з мереж (BNetzA) призупинило процес сертифікації "Північного-потоку-2". Відновлення процесу можливе після того, як оператор, що базується у Швейцарії, створить в Німеччині окрему компанію для управління газогоном. За оцінками німецького регулятора, процес сертифікації, ймовірно, затягнеться до другої половини 2022 року.

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  • Реджеп Таїп Ердоган махає буровому судну Fatih, травень 2020 року

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    Автор: Андрій Гурков


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