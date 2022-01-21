Єврокомісія: Україну залучать до консультацій щодо "Північного потоку-2"

Європейська комісія запросить Україну до консультацій з приводу сертифікації газопроводу "Північний потік-2". Це кореспонденту DW у п'ятницю, 21 січня, підтвердив речник Єврокомісії.

"Ми можемо підтвердити, що з Україною проведуть консультації у процесі сертифікації", - заявив він.

Напередодні, під час візиту до Брюсселя, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Єврокомісія погодилася долучити Київ до процесу сертифікації "ПП-2"."Ухвалено рішення про те, що Україну буде запрошено до процесу сертифікації "Північного потоку-2", коли це питання дійде до Єврокомісії", - розповів міністр.

Сертифікацію "Північного потоку-2" проводить німецький регулятор - Федеральне агентство з мереж (Bundesnetzagentur). Проте проєкт свого рішення він повинен буде спрямувати на вивчення Єврокомісії. Брюссельські чиновники у процесі підготовки своєї оцінки проєкту можуть запитувати думку, наприклад, держав-членів ЄС або "зацікавлених сторін".

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Федеральне агентство з мереж уже долучило національну акціонерну компанію "Нафтогаз України" та "Оператора газотранспортної системи України" до процедури сертифікації російського трубопроводу.

У листопаді 2021 року регулятор призупинив сертифікацію "Північного потоку-2" до моменту, поки у Німеччині не створять компанію, яка мала би стати оператором газопроводу. Nord Stream 2 AG, як відомо, є швейцарською "дочкою" російського газового монополіста "Газпром".