Енергетичний безвіз: Галущенко заявив, що Україна на фінальному етапі

Україна планує завершити синхронізацію з енергетичною системою континентальної Європи, яку ще називають енергетичним безвізом, у 2023 році. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко у четвер, 20 січня, під час свого візиту до Брюсселя, повідомляє кореспондент DW.

У Брюсселі український урядовець зустрічався з єврокомісаркою з енергетики Кадрі Сімсон, а також з представниками Європейської мережі операторів систем передачі електроенергії (ENTSO-E). За словами Галущенка, у Єврокомісії його запевнили у "абсолютній підтримці" синхронізації України з енергосистемою Європи. Угода "Укренерго" з ENTSO-E 2017 року передбачала здійснення синхронізації у 2023 році.

Чи вистачить Україні вугілля?

"Зараз ми на фінальному етапі. Цього року ми плануємо пройти ізольований режим двічі - це має бути зима та літо. Після цього ми вже підходимо до питання, що ми готові до об'єднання з енергомережами (Європи. - Ред.)", - зазначив Галущенко. Ідеться про кількаденні випробування роботи енергетичної системи України в режимі, ізольованому від Росії та Білорусі, з якими вона зараз працює синхронно.

За словами міністра, на проходження п'яти днів ізольованого режиму потрібен максимум один мільйон тонн вугілля. Попри дефіцит вугілля, який спостерігався в Україні цієї зими, міністр енергетики запевнив, що його вистачить. "На сьогодні у нас 800 тисяч тонн на складах і 220 тисяч тонн вивантаженого вугілля у порту", - уточнив Галущенко.

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Галущенко: ЄС долучить Україну процесу сертифікації ПП-2

Українська делегація обговорила з Єврокомісією й питання транзиту російського газу, а також сертифікацію газопроводу "Північний потік-2". "Ухвалено рішення про те, що Україну буде запрошено до процесу сертифікації "Північного потоку-2", коли це питання дійде до Єврокомісії", - розповів міністр.

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Цього року РФ суттєво знизила обсяги транзиту газу Україною. Утім, Галущенко запевнив, що навіть якщо Росія призупинить транзит газу Україною, то газотранспортна система країни все одно працюватиме. "Є ж і можливість імпорту. "Нафтогаз" законтрактував відповідні об'єми імпорту на лютий. Все буде нормально", - зазначив він.

За даними "Укртрансгазу", в українських підземних сховищах газу (ПСГ) станом на 20 січня було трохи більше 12 мільярдів кубометрів газу. Для порівняння, минулого року в такий же період у ПСГ зберігалося 22 мільярди кубометрів, а 20 січня 2020 року - майже 17,5 мільярда кубометрів газу.