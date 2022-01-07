 Соціологи: більшість німців підтримують ″Північний потік-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.01.2022

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Новини

Соціологи: більшість німців підтримують "Північний потік-2"

Попри напружені німецько-російські відносини, більшість громадян Німеччини підтримують введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2".

Більшість жителів Німеччини підтримують запуск газопроводу Північний потік-2

Більшість жителів Німеччини підтримують запуск газопроводу "Північний потік-2"

Більшість жителів Німеччини виступають за введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Про це свідчать оприлюднені у четвер, 6 січня, результати опитування громадської думки Deutschlandtrend, проведеного інститутом Infratest dimap на замовлення телеканалу ARD та видання Die Welt.

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Загалом, як свідчать дані дослідження, німці втрачають довіру до Росії. Однак, незважаючи на напружені німецько-російські відносини, шість із десяти опитаних підтримують думку, що газопровід "Північний потік-2", будівництво якого викликало жорстку протидію з боку США та низки європейських країн, має бути введений в експлуатацію.

За даними опитування, лише в лавах респондентів, які симпатизують партії партії "Союз-90"/"Зелені", противників газопроводу було більше, ніж його прихильників (55 відсотків проти 34). Найбільшу підтримку "Північний потік-2" отримав на сході Німеччини (70 відсотків). Але й у "старих" федеральних землях за завершення проєкту висловилося більше половини опитаних (57 відсотків проти 30).

Сертифікація "Північного потоку-2"

У середині грудня голова Федерального агентства з мереж (BNetzA) у Бонні Йохен Гоманн (Jochen Homann) заявив, що у перші шість місяців 2022 року остаточного рішення щодо сертифікації "Північного потоку-2" ухвалене не буде. Агентство призупинило процес сертифікації нового газопроводу в листопаді, відзначивши, що її відновлення можливе лише після того, як оператор Цуг, що базується в однойменному швейцарському місті, надасть необхідні документи про створення в Німеччині окремої компанії для управління газопроводом.

За оцінками німецького регулятора, процес сертифікації, ймовірно, затягнеться до другої половини 2022 року.

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