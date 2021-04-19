Німеччина: "зелена" кандидатка у канцлери Анналена Бербок під шквалом критики

Співголова партії Зелених Анналена Бербок (Annalena Baerbock) спокою вже не матиме. У квітні цього року Зелені оголосили свою 40-річну партійну лідерку кандидаткою на пост канцлера на вересеневих виборах до Бундестагу.

Одразу після її висунення рейтинги Зелених в опитуваннях стрімко зросли, подеколи досягаючи рівня підтримки виборців у 28 відсотків. Завдяки цьому партія, що сповідує екологічну політику, випередила решту політсил, обійшовши навіть традиційно сильний у ФРН консервативний блок ХДС/ХСС.

Але відтоді не минає і дня, щоб не з'являлися нові критичні відгуки, чутки й закиди в бік Анналени Бербок, котра поки що лише депутатка Бундестагу з Потсдама. Особливо багато дошкульної критики в її бік поширюють у соціальних мережах.

Тож станом на сьогодні рейтинги партії Зелених в опитуваннях стрімко падають. Так, у недавньому дослідженні соціологічного інституту Forsa партія Бербок набрала всього 20 відсотків підтримки. Щоправда, слід визнати, що останнім часом й самі Зелені припустилися чимало помилок.

Критика з Австрії щодо можливого плагіату

Близько тижня тому Бербок опублікувала книгу під назвою "Тепер. Як ми оновимо нашу країну" (оригінальна назва Jetzt. Wie wir unser Land erneuern - Ред.).

Книжка Бербок "Тепер. Як ми оновимо нашу країну"

Невдовзі після публікації австрієць Штефан Вебер (Stefan Weber), якого називають "мисливцем за плагіатом", заявив, що чимало наведених у книжці Бербок пасажів скопійовано з різних джерел. Вебер стверджує, що виявив кілька підозрілих уривків, що нагадують фрагменти публікацій, виданих німецьким Федеральним агентством з політичної освіти (Bundeszentrale für politische Bildung. - Ред.)

При цьому сама книга Бербок не претендує на титул наукової праці й взагалі не містить посилань на джерела. Це радше - типовий приклад публікації політиків для того, щоб тезисно донести до людей свої погляди, а також програму партії, яку вони представляють.

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Тепер Зелені планують позиватися до суду через такі серйозні закиди в плагіаті. У партії говорять навіть про "іміджеве вбивство".

"Дуже недбале" ставлення до даних у біографічній довідці

Полеміка навколо книги Бербок - лише найсвіжіший приклад у цілій низці ймовірних і реальних скандальних історій, пов'язаних із кандидаткою від Зелених. Невдовзі після того, як вона оголосила про висунення своєї кандидатури на пост канцлера, виплив на поверхню факт подачі неправдивої інформації в її біографічних даних. Виявилося, наприклад, що вона не була членкинею деяких відомих організацій, як-от "Німецький фонд Маршалла" (German Marshall Fund. - Ред.), що вона стверджувала у своїй біографічній довідці.

Згодом політикиня запевнила, що то була її прикра помилка. В інтерв'ю суспільно-правовому телеканалу ARD Бербок визнала, що "вкрай недбало" поставилася до власних біографічних даних. "Я, вочевидь, припустилася помилки, і мені дуже, дуже шкода, адже насправді в такі миті йдеться про інші значніші проблеми, особливо в нашій країні", - скала кандидатка на канцлерство.

Суперечки навколо підвищення цін на бензин

Їй також було нелегко в дебатах, де йшлося вже про суть політичної програми. Бербок критикували, зокрема, за сумніви в доцільності близькомагістральних авіаперельотів в довгостроковій перспективі й заклики підвищити ціни на пальне, насамперед на бензин. Проте, навіть нинішній уряд ХДС, ХСС і СДПН планує підвищення ціни на пальне приблизно на 15 центів за літр бензину після нещодавнього посилення кліматичних цілей країни. Однак у суперечках і дебатах навколо цього питання згадується чомусь лише Бербок, яка також виступала і закликала до такого підвищення.

Підвищення цін на пальне - вимога й нинішього уряду, що складається з ХДС/ХСС і СДПН

Хоча все це - звичайні політичні баталії під час жорсткої виборчої кампанії, практично одразу після висунення кандидатури Бербок соціальні мережі зарясніли нападками на політикиню, що були просто неприйнятними з будь-якої точки зору.

З'явилися фотографії буцімто оголеної юної Анналени Бербок, але вже невдовзі виявилося, що то - підробка. Крім того, лунало чимало тверджень щодо її непридатності обіймати вищі державні посади як жінці у віці всього 40 років, котра не має досвіду роботи в уряді. Бербок неодноразово звинувачували в тому, що вона нехтує своїми двома дітьми, хоча їхній батько вже давно доглядає за ними, оскільки в їхньої мами як партійної лідерки вкрай мало часу.

Недбала мама? В бік Анналени Бербок лунали й такі закиди

Анналена Бербок - проєкція для образу ворога

Соціальний психолог Рольф Пол (Rolf Pohl), який до 2017 року обіймав посаду професора Ганноверського університету, визнав у інтерв'ю DW: "Вражає те, що кампанії проти неї почалися відразу ж, через день після висунення її кандидатури. І з різних сторін, знову і знову".

Головним аспектом наукових досліджень Рольфа Пола є питання мужності й гендеру. Він додає: "Одна з повторюваних рис - алюзії на її статус жінки, на її зовнішність, на її турботу про сім'ю. Це свідчить про те, що для багатьох гармонійне поєднання родини та кар'єри, як і раніше, вважається жіночим завданням. Анналена Бербок - це, по суті, проєкція для різних образів ворога. Почасти навіть з антисемітським забарвленням".

Приміром, на деяких опублікованих у мережі фотографіях Бербок зображена разом з відомим американським інвестором Джорджем Соросом, вихідцем з Угорщини, який неодноразово ставав жертвою антисемітської агітації, особливо у себе на батьківщині. Суть таких візуальних меседжів: Бербок отримує гроші від Сороса, щоб захопити владу в Німеччині. Один депутат Бундестагу від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) теж розмістив відповідні повідомлення. Насправді Джордж Сорос просто привітав кандидатку в канцлери.

Напади на Бербок були настільки запеклими, що, вочевидь, стривожили навіть МВС ФРН. У будь-якому разі, видання Spiegel повідомило за результатами власного розслідування, що з моменту висунення Бербок "швидко і неодноразово" ставала "об'єктом риторично обтяжливих репортажів".

Чи були Зелені занадто наївні?

Штаб-квартира партії Зелених у Берліні була просто ошелешена несподівано запеклою кампанією проти голови партії, особливо сексистськими та особистими нападками. Для Рольфа Пола це дивно: "Я теж цього не розумів. В цьому питанні, я думаю, вони просто занадто наївні. Зрештою, ми вже давно знаємо, що жінки, які опиняються в центрі уваги публіки, завжди стають жертвами сексистських нападок".

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Тим часом багато запитів на інтерв'ю з кандидаткою у канцлери скасовуються, а Зелені намагаються надати більшого значення співголові партії Роберту Габеку (Robert Habeck), який відмовився від кандидатури на користь Бербок. Крім того, Зелені також змушені вдаватися до послуг адвокатів, щоб захистити себе від нападок.

Роберт Габек вирішив поступитися Анналені Бербок

Рольф Пол рекомендує партії не гайнувати час розглядом кожного закиду, а зосередитися натомість на вкрай дошкульних нападках. "Ви повинні вдатися до юридичних кроків проти явно неправдивих повідомлень. Це - абсолютно зрозуміло. Але тут доведеться балансувати на тонкій грані. Є небезпека загрузнути в колотнечі замість того, щоб проводити кампанію", - каже психолог.

Ще одним дієвим кроком з міркувань самозахисту, на думку Пола, для Бербок могла б стати публічна заява. "Я думаю, що було б добре зробити головну публічну заяву. Можливо, також разом з іншими відомими громадськими діячами та партіями", - пояснив експерт.

У такій заяві Бербок має ще раз визнати помилки, яких вона справді припустилася, приміром, у своїй біографічній довідці, вважає соціальний психолог. Але вона також повинна впевнено заявити про своє право балотуватися на виборах, переконаний Пол.