 Кандидати у канцлери ФРН пригрозили Росії призупинкою роботи ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.06.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Кандидати у канцлери ФРН пригрозили Росії призупинкою роботи "Північного потоку-2"

Кандидати у канцлери ФРН Армін Лашет і Олаф Шольц погрожують Росії припиненням транспортування газу через "Північний потік-2", якщо Москва порушить зобов'язання перед Україною.

Кандидати у канцлери Армін Лашет, Анналена Бербок і Олаф Шольц

Кандидати у канцлери Армін Лашет, Анналена Бербок і Олаф Шольц

Кандидати у канцлери Німеччини від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Армін Лашет (Armin Laschet) та від Соціал-демократичної партії (СДПН) Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявили про готовність припинити транспортування російського газу газопроводом "Північний потік-2", якщо Москва порушить зобов'язання перед Україною.

Читайте також: Росія як виклик: головне про виборчу програму партії Меркель

Про це вони заявили в суботу, 26 червня, під час дискусії кандидатів у канцлери, організованої суспільно-правовим телеканалом ARD і Мюнхенською конференцією з безпеки.

Було чітко погоджено, що цей проєкт не повинен працювати за рахунок України, сказав Лашет. "Якщо президент Путін не дотримуватиметься цього правила і використовуватиме його проти України, його (газопровід - Ред.) можна зупинити в будь-який час - навіть тоді, коли газопровід буде готовий - адже тоді основа для бізнесу відпаде. Настільки просто", - запевнив він, передає агентство dpa.

У свою чергу, Шольц заявив, що Путін бачить у цьому проєкті не лише економічну вигоду, але, за його словами, Німеччина розглядає "Північний потік-2" "чисто економічно". "Погіршення транзиту газу та безпека України матимуть наслідки для можливого транзиту через завершений у майбутньому газопровід", - стверджує Шольц.

Натомість кандидатка від Зелених Анналена Бербок (Annalena Baerbock) знову наголосила, що перш за все не треба було будувати цей спірний газопровід, і наголосила на ще одному дозволі, необхідному для його запуску.

"Цей дозвіл не повинні надавати", - наголосила Бербок і додала, що президент РФ Володимир Путін хоче дестабілізувати Україну за рахунок "Північного потоку-2". Також кандидатка від Зелених сумнівається, що роботу цього газопроводу зупинять, якщо Путін припинить транзит через Україну. За її словами, Європа не може собі цього дозволити. "Ми все ще залежні від російського газу", - констатувала Бербок.

Читайте також: Після Меркель: кандидати в канцлери та їхнє ставлення до України, РФ і Білорусі

Кандидати у канцлери ФРН про вступ України у ЄС і НАТО

Армін Лашет і Олаф Шольц заявили, що не можуть робити заяв з приводу питання про вступ України у ЄС і НАТО. "Таке можна легковажно пообіцяти. Утім, реальність виглядає інакшою", - цитує агенція Reuters Арміна Лашета з ХДС.

За його словами, коли мова йдеться про таку велику країну, як Україну, тоді необхідно забезпечити, щоб на її сході діяли ті ж самі правові норми, що і в Західній Європі. Також Лашет відхилив можливість постачання німецької зброї Україні.

Водночас Шольц наголосив на тому, що спочатку ЄС має провести внутрішні реформи і додав, що членство України в НАТО наразі не обговорюється.

Тим часом Анналена Бербок закликала Німеччину допомогти в розмінуванні на сході України. "Нам ясно, що ми несемо відповідальність перед Україною", - сказала вона.

Перед дискусією кандидатам у канцлери показали відеозвернення президента України Володимира Зеленського, у якому він запитав німецьких політиків щодо членства України в ЄС і НАТО. Зокрема Зеленський запитав "чи не настав час від дипломатичних уникань перейти до чітких відповідей, умов, кроків і строків (щодо членства України в ЄС. - Ред.)?

Нагадаємо, вибори в Бундестаг відбудуться 26 вересня.

Читайте також: "Північний потік-2": Німеччина і США обговорюють компенсації Україні

Дивитись відео 05:54

Німеччина після Меркель: хто для України буде кращим канцлером? (22.04.2021)

Також за темою

Impulse Armin Laschet | DW Global Media Forum 2021

Кандидат у канцлери ФРН: "Північний потік-2" не має бути використаний для шантажу України 14.06.2021

Кандидат у канцлери від ХДС Армін Лашет в інтерв'ю DW розповів про свої погляди на відносини ЄС і Німеччини з РФ і Білоруссю, а також пояснив своє ставлення до газопроводу "Північний потік-2". 

Deutschland Grünen-Vorstand macht Vorschlag für Kanzlerkandidatur

Анналена Бербок закликає посилити тиск на Росію 24.04.2021

На тлі нинішньої напруженості між Росією та Україною на Росію потрібно посилити тиск, у тому числі й позбавивши підтримки газопровід "Північний потік-2", вважає Анналена Бербок.

Можливий наступник Меркель: хто такий Армін Лашет? (20.04.2021) 20.04.2021

Армін Лашет став кандидатом у канцлери Німеччини від ХДС/ХСС. Анґела Меркель на цьогорічних виборах 26 вересня вже не балотуватиметься. Хто такий Армін Лашет, який закликав не демонізувати Путіна через анексію Криму? І хто його головна конкурентка?

Реклама

Докладно

Наслідки торнадо в Чехії, фото 25 червня

Спустошливий торнадо в Чехії (фоторепортаж)

Потужний торнадо спустошив район навколо міста Годонін. Фотографії з місця події - у добірці DW.  

Канал Стамбул - новий будівельний мегапроєкт Ердогана

Мегапроєкт: Туреччина почала будівництво каналу "Стамбул"

Канал "Стамбул" з'єднає Мармурове та Чорне моря. Його планують побудувати за шість років.  