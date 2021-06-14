Кандидати у канцлери ФРН пригрозили Росії призупинкою роботи "Північного потоку-2"

Кандидати у канцлери Німеччини від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Армін Лашет (Armin Laschet) та від Соціал-демократичної партії (СДПН) Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявили про готовність припинити транспортування російського газу газопроводом "Північний потік-2", якщо Москва порушить зобов'язання перед Україною.

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Про це вони заявили в суботу, 26 червня, під час дискусії кандидатів у канцлери, організованої суспільно-правовим телеканалом ARD і Мюнхенською конференцією з безпеки.

Було чітко погоджено, що цей проєкт не повинен працювати за рахунок України, сказав Лашет. "Якщо президент Путін не дотримуватиметься цього правила і використовуватиме його проти України, його (газопровід - Ред.) можна зупинити в будь-який час - навіть тоді, коли газопровід буде готовий - адже тоді основа для бізнесу відпаде. Настільки просто", - запевнив він, передає агентство dpa.

У свою чергу, Шольц заявив, що Путін бачить у цьому проєкті не лише економічну вигоду, але, за його словами, Німеччина розглядає "Північний потік-2" "чисто економічно". "Погіршення транзиту газу та безпека України матимуть наслідки для можливого транзиту через завершений у майбутньому газопровід", - стверджує Шольц.

Натомість кандидатка від Зелених Анналена Бербок (Annalena Baerbock) знову наголосила, що перш за все не треба було будувати цей спірний газопровід, і наголосила на ще одному дозволі, необхідному для його запуску.

"Цей дозвіл не повинні надавати", - наголосила Бербок і додала, що президент РФ Володимир Путін хоче дестабілізувати Україну за рахунок "Північного потоку-2". Також кандидатка від Зелених сумнівається, що роботу цього газопроводу зупинять, якщо Путін припинить транзит через Україну. За її словами, Європа не може собі цього дозволити. "Ми все ще залежні від російського газу", - констатувала Бербок.

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Кандидати у канцлери ФРН про вступ України у ЄС і НАТО

Армін Лашет і Олаф Шольц заявили, що не можуть робити заяв з приводу питання про вступ України у ЄС і НАТО. "Таке можна легковажно пообіцяти. Утім, реальність виглядає інакшою", - цитує агенція Reuters Арміна Лашета з ХДС.

За його словами, коли мова йдеться про таку велику країну, як Україну, тоді необхідно забезпечити, щоб на її сході діяли ті ж самі правові норми, що і в Західній Європі. Також Лашет відхилив можливість постачання німецької зброї Україні.

Водночас Шольц наголосив на тому, що спочатку ЄС має провести внутрішні реформи і додав, що членство України в НАТО наразі не обговорюється.

Тим часом Анналена Бербок закликала Німеччину допомогти в розмінуванні на сході України. "Нам ясно, що ми несемо відповідальність перед Україною", - сказала вона.

Перед дискусією кандидатам у канцлери показали відеозвернення президента України Володимира Зеленського, у якому він запитав німецьких політиків щодо членства України в ЄС і НАТО. Зокрема Зеленський запитав "чи не настав час від дипломатичних уникань перейти до чітких відповідей, умов, кроків і строків (щодо членства України в ЄС. - Ред.)?

Нагадаємо, вибори в Бундестаг відбудуться 26 вересня.

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