 ″Північний потік-2″: Німеччина і США обговорюють компенсації Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.06.2021

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Новини

"Північний потік-2": Німеччина і США обговорюють компенсації Україні

За даними агентства Bloomberg, представники урядів двох країн ведуть переговори щодо різних заходів, які мають на меті послабити геополітичні вигоди Росії після запуску "Північного потоку-2".

Труби для прокладання газопроводу Північний потік-2

Труби для прокладання газопроводу "Північний потік-2"

Сполучені Штати і Німеччина прагнуть домовитися про угоду, яка б послабила геополітичні вигоди Росії після завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Переговори щодо відповідних заходів між представниками урядів двох країн тривають, повідомило агентство Bloomberg у ніч на суботу, 26 червня, з посиланням на кілька неназваних джерел, які знайомі з перебігом перемов.

Серед можливих пунктів угоди: зміцнення енергетичної інфраструктури України і компенсації транзитних зборів, які будуть втрачені через газопровід в обхід неї, а також "стримування агресії Росії загрозою санкцій". Німеччина і США хочуть домовитися про цю угоду до візиту канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) до Вашингтона у липні.

Серед варіантів, які обговорюють сторони, йдеться зокрема про інвестиції, аби допомогти Україні збудувати власні електростанції. Також сторони обговорюють плани стимулювання продажу синтетичного газу з України. Німеччина також заявила про готовність розпочати переговори з Росією щодо подальшого транзиту певних обсягів газу Україною. Точаться дискусії і навколо механізму зупинки постачання газу "Північним потоком-2" у разі, якщо Росія тиснутиме на Україну.

Німеччина також може взяти на себе зобов'язання підтримати план "Ініціативи трьох морів" для активізації східноєвропейського співробітництва у сферах енергетики та транспорту.

За даними джерел Bloomberg, над цією угодою працюють представники Державного департаменту США і міністерства закордонних справ Німеччини, а також активно залучені до процесу радник з питань національної безпеки Джейк Салліван та радник Меркель з питань зовнішньої політики та безпеки Ян Гекер (Jan Hecker).

Нагадаємо, 23 червня під час візиту до Берліна держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що обидві сторони обговорювали шляхи забезпечення того, "щоб Росія не могла використовувати енергетику як інструмент примусу, спрямований проти України або когось іншого".

У серпні Конгрес США планує знову розглянути питання щодо санкцій проти "Північного потоку-2". США заявляють, що хочуть запобігти посиленню залежності Західної Європи від російського газу. У той же час критики вважають, що США хочуть зірвати запуск нового газопроводу, аби продавати Європі американський скраплений газ.

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