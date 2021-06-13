 ″Північний потік-2″: Блінкен застерігає про ″зброю″ проти України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.06.2021

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Новини

"Північний потік-2": Блінкен застерігає про "зброю" проти України

Ентоні Блінкен попередив, що Росія може використовувати енергетику для тиску на Україну чи іншу країну Європи, і мета США - не допустити такого розвитку подій.

Держсектретар США Ентоні Блінкен (ліворуч) і глава МЗС Німеччини Гайко Маас

Держсектретар США Ентоні Блінкен (ліворуч) і глава МЗС Німеччини Гайко Маас

Держсектретар США Ентоні Блінкен у суперечці навколо газопроводу "Північний потік-2" застеріг, що Росія може використовувати енергетику як важіль тиску на Україну.

"Наша мета - забезпечити, щоб Росія не використовувала енергетику як засіб примусу, як зброю проти України чи когось іншого в Європі", - сказав Блінкен у середу, 23 червня, після зустрічі з міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом (Heiko Maas), цитує інформагенція dpa.

Блінкен зазначив, що адміністрація США продовжує розглядати газопровід дном Балтійського моря як геополітичний проєкт Росії, що становить загрозу енергетичній безпеці Європи. За його словами, адміністрація президента США Джо Байдена намагається мінімізувати ризики для України.

Блінкен також запевнив у подальшій спільній підтримці України з боку США та Німеччини та спільному протистоянні двох держав "небезпечним та провокаційним діям" Москви.

Гайко Маас своєю чергою зазначив, що федеральний уряд Німеччини прагне знайти рішення у суперечці зі США щодо газопроводу "Північний потік-2" до серпня. Маас заявив, що метою є досягнення результатів та рішення, "які може підтримати Вашингтон".

За словами глави МЗС Німеччини, існує безліч можливостей та підходів. Їх, зокрема, обговорять під час зустрічі канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні у липні. Адже у серпні Конгрес США знову розглядатиме можливі санкції щодо газопроводу.

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Нагадаємо, 12 червня Анґела Меркель після зустрічі з Джо Байденом на полях саміту Великої сімки у Великобританії зазначила, що обоє лідерів були єдині в думці, що збереження транзиту газу Україною є "життєво важливим та неодмінним".

25 травня Байден пояснив, що його адміністрація вирішила не вводити санкції проти компанії Nord Stream 2 AG  - оператора проєкту "Північний потік-2", а також її генерального директора Маттіаса Варніґа (Matthias Warnig), тому що газопровід вже практично добудований і штрафні санкції на даному етапі стали б "контрпродуктивними". Вашингтон пояснив свою позицію "національними інтересами".

США, Україна та балтійські країни активно виступають проти будівництва газопроводу, заявляючи про посилення впливу Росії на європейському енергетичному ринку. Водночас уряд Німеччини підтримує "Північний потік-2", хоча у країні є й чимало критиків цього проєкту.

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