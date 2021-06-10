 Кулеба: Україна готова обговорювати компенсації через ″Північний потік-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.06.2021

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Новини

Кулеба: Україна готова обговорювати компенсації через "Північний потік-2"

Як запевнив Дмитро Кулеба, Київ не обов'язково погодиться на те, що йому запропонують. Він вважає, що газопровід потрібно використовувати як важіль впливу на Росію.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Київ готовий вести переговори про компенсації через втрату надходжень від транзиту газу після запуску газопроводу "Північний потік-2". Про це в інтерв'ю німецькому виданню Welt заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Інтерв'ю опубліковане у неділю, 13 червня, на сайті видання.

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"Якщо нам запропонують переговори про компенсації, то ми це розглянемо", - зазначив  Кулеба. "Але ми не обов'язково погодимося на те, що нам запропонують", - додав міністр, цитує інформагенція dpa.

Як сказав Кулеба, у нього складається враження, що останнім часом рішучість США домогтися компенсацій Україні у разі завершення будівництва газопроводу "суттєво зросла". За його словами, для України газогін становить передусім безпекову загрозу. "А тому ми кажемо, що газопровід має бути використаний як важіль, аби спонукати Росію до конструктивної ролі у мирному процесі на Сході України", - зазначив міністр.

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Берлін наголошує на важливості збереження транзиту Україною

Напередодні канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) після зустрічі з президентом США Джо Байденом на полях саміту Великої сімки у Великобританії зазначила, що обоє лідерів були єдині в думці, що збереження транзиту газу Україною є "життєво важливим та неодмінним".

Держсекретар США Ентоні Блінкен 8 червня повідомив, що Вашингтон і Берлін обговорюють варіанти пом'якшення наслідків введення в дію газопроводу. За його словами, один із варіантів, який Вашингтон обговорює з європейськими партнерами, - гарантувати, що Україна продовжуватиме отримувати збори за транзит газу протягом "багатьох років у майбутньому".

А представник Держдепартаменту Нед Прайс наголосив 10 червня, що адміністрація президента США Джо Байдена і надалі запроваджуватиме санкції проти компаній і фізичних осіб, які займаються діяльністю, що підпадає під обмеження через будівництво газопроводу "Північний потік-2". За його словами, метою санкцій Вашингтона є не допустити, щоб Росія могла використовувати енергетику як засіб тиску на Україну або інші країни в цьому регіоні.

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Нагадаємо, 25 травня Байден пояснив, що його адміністрація вирішила не вводити санкції проти компанії Nord Stream 2 AG  - оператора проєкту "Північний потік-2", а також її генерального директора Маттіаса Варніґа (Matthias Warnig), тому що газопровід вже практично добудований і штрафні санкції на даному етапі стали б "контрпродуктивними". Вашингтон пояснив свою позицію "національними інтересами".

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