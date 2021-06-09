Кулеба про "Північний потік-2": Ніщо остаточно не погоджено, поки все не погоджено

Питання запуску російського газогону "Північний потік-2" остаточне не вирішено, вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який обговорив його із топпосадовцями Німеччини. "У перший день візиту до Берліна я провів важкі переговори щодо "Північного потоку-2" та "нормандського формату". В обох випадках діє правило: ніщо остаточно не погоджено, поки все не погоджено", - заявив український міністр під час візиту до Берліна у вівторок, 8 червня, повідомляється на сайті українського МЗС.

Кулеба також наголосив, що проєкт газогону не лише підриває енергетичну безпеку України та Європи, але й розколює союзників, тому Україна продовжує виступати проти його запуску.

Очільник українського МЗС також обговорив з німецькими політиками протидію загрозам з боку Росії та врахування ключовими німецькими політичними партіями інтересів України у їхніх виборчих програмах та майбутній коаліційній угоді. Також Кулеба звернувся до голови Бундестагу Вольфґанґа Шойбле (Wolfgang Schäuble) із проханням особисто посприяти визнанню німецьким парламентом Голодомору актом геноциду українського народу.

Газопровід в обхід України

Нагадаємо, 4 червня президент Росії Володимир Путін заявив про завершення прокладання труб першої нитки газопроводу "Північний потік-2". За його словами, Росія має намір наростити постачання газу в Європу на 50 мільярдів кубометрів за десять років.

США, Україна та країни Балтії активно виступають проти проєкту, побоюючись посилення впливу Росії на європейському енергетичному ринку. Вашингтон запровадив санкції стосовно фірм, які беруть участь у спорудженні трубопроводу. Однак 25 травня президент США заявив, що вирішив не запроваджувати санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG та її генерального директора, тому що газопровід вже практично добудовано і штрафні санкції на даному етапі стали б "контрпродуктивними". Водночас уряд Німеччини підтримує "Північний потік-2", хоча у країні є чимало критиків цього проєкту.