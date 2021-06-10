 ″Північний потік-2″: США готові до нових санкцій, якщо Росія тиснутиме на Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.06.2021

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"Північний потік-2": США готові до нових санкцій, якщо Росія тиснутиме на Україну

Вашингтон не хоче допустити, аби Росія могла використовувати енергетику як засіб тиску на Україну або на іншу країну в регіоні, заявив офіційний представник Державного департаменту.

Російське трубоукладальне судно Фортуна

Російське трубоукладальне судно "Фортуна"

Адміністрація президента США Джо Байдена і надалі запроваджуватиме санкції проти компаній і фізичних осіб, які займаються діяльністю, що підпадає під обмеження через будівництво газопроводу "Північний потік-2". Про це заявив офіційний представник Державного департаменту США Нед Прайс увечері середи, 10 червня, під час брифінгу у Вашингтоні.

Один із присутніх у залі журналістів зазначив, що після того, як США вирішили відмовитися від запровадження санкцій проти компанії Nord Stream 2 і її генерального директора Маттіаса Варніґа (Matthias Warnig), на його погляд, в уряду Німеччини склалося уявлення про те, що будівництво газопроводу тепер вдасться завершити без подальших обмежень.

У відповідь Прайс заявив наступне: "Наша позиція не змінилася, це факт. Ця позиція полягає в тому, що ми проти цього газопроводу, тому що, в наших очах, він є геополітичним проєктом Росії, який несе загрозу європейській енергетичній безпеці і підриває безпеку деяких наших тісних партнерів, включно з Україною та іншими країнами на сході Європи".

Мета санкцій США проти "Північного потоку-2"

За словами представника Держдепу, метою санкцій Вашингтона є не допустити, щоб Росія могла використовувати енергетику як засіб тиску на Україну або інші країни в цьому регіоні. "Ми продовжимо необхідні дії проти фізосіб і компаній, які займаються діяльністю, що підпадає під санкції, і надалі демонструватимемо наше неприйняття цього газопроводу", - додав Нед Прайс.

При цьому він вказав, що дружні відносини з Німеччиною дуже важливі для США. Рішення не запроваджувати санкції проти компанії Nord Stream 2 і Маттіаса Варніґа пов'язане саме з тим, що, з одного боку, газопровід вже був готовий більш ніж на 90 відсотків, а з іншого боку - небажанням зробити відносини з Німеччиною "менш стабільними", вказав представник Держдепу.

Раніше того ж дня, 10 червня, компанія-операторка проєкту Nord Stream 2 повідомила, що 11 червня почнуться пусконалагоджувальні роботи для заповнення труб першої нитки газопроводу газом.

США не запровадили санкцій проти оператора газопроводу

Наприкінці травня адміністрація Джо Байдена запровадила, а потім призупинила дію санкцій проти Nord Stream 2 і її генерального директора Маттіаса Варніґа. Вашингтон пояснив свою позицію "національними інтересами". При цьому Держдепартамент схвалив введення санкцій проти чотирьох суден: "Балтійський дослідник", "Владислав Стрижов", "Юрій Топчев" і "Академік Черський". Крім того, під обмежувальні заходи потрапили чотири компанії.

США, Україна та балтійські країни активно виступають проти будівництва газопроводу, заявляючи про посилення впливу Росії на європейському енергетичному ринку. Водночас уряд Німеччини підтримує "Північний потік-2", хоча у країні є й чимало критиків цього проєкту.

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