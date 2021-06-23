Глава "Нафтогазу" сподівається, що "Північний потік-2" не запрацює

Технічне завершення будівництва "Північного потоку-2" ще не означає, що газопровід запрацює, заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Навіть якщо будівництво буде завершено, потім цей газопровід треба сертифікувати, без цього він не може працювати - є відповідні сертифікаційні санкції. Відповідно, США можуть зробити так, щоб ця сертифікація не відбулася", - сказав Вітренко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", фрагмент якого опубліковано у четвер, 24 червня.

За словами керівника "Нафтогазу", навіть отримання оператором проєкту Nord Stream 2 AG сертифікації як незалежного оператора не означає, що газопровід розпочне роботу.

"Щоб цей газопровід працював, багато ще чого потрібно: щоб були компанії, які бронюють потужності, щоб хтось купував газ, який іде через цей газопровід. І все це теж може бути предметом відповідних санкцій із боку США", - додав Вітренко.

Голова правління "Нафтогазу" пояснив, що під час свого нещодавнього візиту до Сполучених Штатів він обговорював із конгресменами наявні можливості зупинення проєкту, оскільки адміністрація президента США Джо Байдена поки що так і не застосувала найдієвіших санкцій.

"Тому питання, яке ми обговорюємо з конгресменами, - додаткове законодавство, яке все ж зробить так, щоб адміністрація наклала ці санкції. З іншого боку, ми говоримо і з самою адміністрацією, щоб вони змінили своє рішення і наклали ці дієві санкції", - запевнив Вітренко.

Він також зазначив, що більшість санкцій можна застосувати не до самого газопроводу, а до компаній, які працюють із ним, та операційних грошових потоків.

"У чому сенс будь-яких санкцій? США кажуть: якщо ви хочете мати справу з цією компанією або цією особою, тоді ми не будемо мати справи з вами. Ви не зможете використовувати нашу банківську систему, працювати з нашими американськими компаніями", - пояснив голова правління "Нафтогазу".

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Міністр економіки ФРН впевнений у вирішенні спору щодо "Північного потоку-2"

Цього ж дня міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) запевнив, що конфлікт зі США навколо газопроводу "Північний потік-2" вдасться вирішити. "Ми всі згодні з тим, що хочемо врегулювати цю тему до кінця серпня. Компроміси можливі. Я налаштований оптимістично, що такі рішення можуть бути знайдені в найближчі два місяці", - сказав політик в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk.

Розбіжності навколо газопроводу у Білому домі

Раніше видання The Washington Post із посиланням на обізнані джерела повідомило, що рішення про скасування санкцій щодо компанії-оператора трубопроводу "Північний потік 2" - Nord Stream 2 AG - і її виконавчого директора Маттіаса Варніґа (Matthias Warnig) викликало особливі розбіжності в адміністрації США.

За їхніми даними, Держдеп на чолі з держсекретарем Ентоні Блінкеном, його першим заступником Венді Шерманом і заступницею у політичних справах Вікторією Нуланд рекомендували впровадити низку санкцій, спрямованих на блокування трубопроводу, без будь-яких винятків для компанії або виконавчого директора.

Водночас президент США Джо Байден, якого підтримали високопоставлені помічники в Раді національної безпеки, не погодився з цим. У Білому домі вважають, що цей крок призведе до загострення відносин із ключовим союзником США - Німеччиною.

У травні Держдепартамент передав до Конгресу звіт про санкції, пов'язані з "Північним потоком-2". Такі звіти адміністрація США, згідно з законом, має передавати конгресменам кожні три місяці. Згідно з документом, на компанію-оператора газопроводу Nord Stream 2 AG санкції не поширюються, оскільки в адміністрації вирішили, що такі обмежувальні заходи суперечать національним інтересам США.

Використане Держдепом формулювання означає, що Вашингтон залишає за собою право, якщо це буде потрібно, впровадити санкції проти цієї компанії.

У серпні Конгрес США планує знову розглянути питання щодо санкцій проти "Північного потоку-2". США заявляють, що хочуть запобігти посиленню залежності Західної Європи від російського газу. У той же час критики вважають, що США хочуть зірвати запуск нового газопроводу, щоб продавати Європі американський скраплений газ.

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