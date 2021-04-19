 Анналена Бербок закликає посилити тиск на Росію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.04.2021

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Новини

Анналена Бербок закликає посилити тиск на Росію

На тлі нинішньої напруженості між Росією та Україною на Росію потрібно посилити тиск, у тому числі й позбавивши підтримки газопровід "Північний потік-2", вважає Анналена Бербок.

Анналена Бербок

Анналена Бербок

Кандидатка на посаду канцлера від Зелених Анналена Бербок (Annalena Baerbock) закликала посилити тиск на Москву в умовах нинішньої напруженості у відносинах між Україною і Росією. Про це вона сказала в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS).

На думку німецької політикині, одним з важелів впливу на Росію в цій ситуації може стати "позбавлення політичної підтримки" спорудження газопроводу "Північний потік-2".

Євроатлантична інтеграція України

Водночас Бербок згадала й "перспективу України" на членство "в ЄС і в НАТО", наголосивши однак, що поки що пріоритетним завданням залишається стабілізація ситуації. Адже до стабілізації "кроки на шляху до членства в НАТО все одно є нереалістичними", - вважає політикиня.

Протистояння Заходу з Китаєм

Іншим питанням, яке згадала Бербок, стало нинішнє протистояння між країнами Заходу та Китаєм. На думку представниці Зелених, тут ідеться про "протистояння систем - авторитарних сил проти ліберальних демократій". Тож, Бербок переконана, що в протистоянні з Китаєм Заходу потрібно вдаватися до поєднання "діалогу і жорсткості".

Ліберальні демократії мусять відстоювати свої цінності. Європа могла б, приміром, уникати імпорту продукції, на виробництві якої застосувалася примусова праця або обмежувати співпрацю з китайськими постачальниками електроніки, такими як компанія Huawei, у разі виникнення проблем з безпекою, пояснила вона.

Читайте також: Канцлерка Анналена Бербок? Зелених на вибори у ФРН поведе противниця "Північного потоку-2"

Як повідомлялося, Бербок раніше неодноразово наголошувала на тому, що вона є опоненткою спорудження газопроводу "Північний потік -2". "Цей газопровід протидіє геостратегічним інтересам європейців, він чітко спрямований проти України, суперечить євопейським цілям із захисту клімату та всім санкціям ЄС проти Росії, і тому це абсолютно фатальний проєкт", - заявила Бербок у лютому 2021 року телеканалу ARD.

Повне інтерв'ю з політикинею має вийти друком у неділю, 25 квітня.

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