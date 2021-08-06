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Плагіат

Плагіат - представлення як своїх чужих думок та ідей. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "плагіат".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Кандидату в канцлери Німеччини Арміну Лашету закидають плагіат - ЗМІ

Кандидату в канцлери Німеччини Арміну Лашету закидають плагіат - ЗМІ 06.08.2021

У книжці кандидата в канцлери в Німеччини Арміна Лашета "Республіка зльоту" виявили кілька уривків, скопійованих без посилання із заяв інших політиків та сайту Wikipedia, повідомляє Der Spiegel.
Німеччина: зелена кандидатка у канцлери Анналена Бербок під шквалом критики

Німеччина: "зелена" кандидатка у канцлери Анналена Бербок під шквалом критики 02.07.2021

Плагіат, прикрашене резюме, нереальні політичні очікування. Закиди у бік кандидатки на пост канцлера від Зелених Анналени Бербок доволі серйозні. Утім, можливо, лідерка партії стала жертвою спланованої кампанії?
Плагіат у Німеччині: чому на ньому так часто ловлять політиків

Плагіат у Німеччині: чому на ньому так часто ловлять політиків 26.05.2021

Черговий німецький політик поплатився своїм кріслом у владі через обвинувачення у плагіаті у докторській дисертації. Хто ловить на цьому політиків у ФРН і чому до цього в країні прикута така увага?

Закиди у плагіаті: міністерка у справах сім'ї ФРН йде у відставку

Закиди у плагіаті: міністерка у справах сім'ї ФРН йде у відставку 19.05.2021

Міністерка з питань сім'ї Німеччини Франциска Ґіффай подала заяву про відставку на тлі перевірки її дисертації на плагіат.
Шкарлет заявив, що виграв суд про плагіат

Шкарлет заявив, що виграв суд про плагіат 05.04.2021

Суд встановив, що комітет з питань етики Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти незаконно шукав плагіат в работах міністра освіти та науки України, повідомив Сергій Шкарлет.
Австрійська міністерка подала у відставку після закидів у плагіаті

Австрійська міністерка подала у відставку після закидів у плагіаті 10.01.2021

Міністерці у справах сім'ї та праці Австрії Крістіне Ашбахер закидали плагіат щонайменше п'ятої частини тексту її дисертації. Після таких докорів вона оголосила свою відставку.
Рада призначила міністрів освіти та аграрної політики

Рада призначила міністрів освіти та аграрної політики 17.12.2020

Міністром освіти і науки призначено Сергія Шкарлета, якому закидають плагіат в наукових роботах, а міністерство аграрної політики очолив Роман Лещенко. Рада відмовилась призначити Юрія Вітренка міністром енергетики.
Чому в Україні досі не карають за плагіат у наукових роботах

Чому в Україні досі не карають за плагіат у наукових роботах 15.10.2020

Плагіатори в Україні часто не лише не мають проблем з політичною кар'єрою - їх не можуть навіть позбавити наукового ступеню. DW розбиралась, в чому причина та як можна змінити ситуацію.
У наукових роботах в.о. міністра освіти України знайшли плагіат

У наукових роботах в.о. міністра освіти України знайшли плагіат 11.09.2020

Комітет з етики НАЗЯВО підтвердив наявність плагіату в наукових роботах в. о. міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета. До такого висновку прийшли українські та іноземні експерти.

Які перспективи у молодих науковців в Німеччині

Які перспективи у молодих науковців в Німеччині 27.08.2020

Про шанси стати професором у німецькому ВНЗ, колегіальність німецьких науковців, плагіат і безжальність німецької науки - читайте в інтерв'ю DW з німецьким експертом.
Найгучніші відставки високопосадовців у Німеччині (відео)

Найгучніші відставки високопосадовців у Німеччині (відео) 14.07.2020

Президент Зеленський заявив, що готовий понести покарання за те, що вчасно не повідомив НАЗК про суттєві зміни майнового стану. А які закони порушували політики у Німеччині і що їм за це було?
Найгучніші відставки політиків у Німеччині: які скандали руйнують кар'єру (10.07.2020)

Найгучніші відставки політиків у Німеччині: які скандали руйнують кар'єру (10.07.2020) 10.07.2020

Володимир Зеленський зізнався, що порушив закон, оскільки не повідомив про суттєві зміни у своєму майновому стані. Президент заявив, що готовий понести покарання. А які закони порушували політики у Німеччині і що їм за це було?
Кабмін призначив в.о. міністра освіти України

Кабмін призначив в.о. міністра освіти України 25.06.2020

Уряд України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета в.о. міністра освіти. Раніше профільний комітет Верховної Ради не підтримав призначення його міністром.
Міністерці у справах сім'ї ФРН залишили ступінь доктора наук

Міністерці у справах сім'ї ФРН залишили ступінь доктора наук 30.10.2019

У випадку скасування наукового ступеня Франциска Ґіффай обіцяла піти у відставку. Її звинувачували у плагіаті при написанні дисертації.

Зеленського спіймали на плагіаті промови Порошенка (06.06.2019) 06.06.2019

Володимир Зеленський під час переговорів у Брюсселі дослівно процитував фразу свого попередника. У команді Петра Порошенка заявили, що це плагіат. А на Банковій назвали інцидент провокацією та ініціювали службове розслідування.
На Банковій розслідують закиди у плагіаті в промові Зеленського

На Банковій розслідують закиди у плагіаті в промові Зеленського 06.06.2019

В адміністрації президента України заявили, що ідентичний з виступом Порошенка фрагмент у промові Зеленського з'явився тому, що працівники МЗС, які готували ці тези, паралельно працювали на колишнього главу держави.

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