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Плагіат - представлення як своїх чужих думок та ідей. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "плагіат".
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Плагіат, прикрашене резюме, нереальні політичні очікування. Закиди у бік кандидатки на пост канцлера від Зелених Анналени Бербок доволі серйозні. Утім, можливо, лідерка партії стала жертвою спланованої кампанії?
Володимир Зеленський зізнався, що порушив закон, оскільки не повідомив про суттєві зміни у своєму майновому стані. Президент заявив, що готовий понести покарання. А які закони порушували політики у Німеччині і що їм за це було?
Володимир Зеленський під час переговорів у Брюсселі дослівно процитував фразу свого попередника. У команді Петра Порошенка заявили, що це плагіат. А на Банковій назвали інцидент провокацією та ініціювали службове розслідування.