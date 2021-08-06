Чому в Україні досі не карають за плагіат у наукових роботах

Плагіатори в Україні часто не лише не мають проблем з політичною кар'єрою - їх не можуть навіть позбавити наукового ступеню. DW розбиралась, в чому причина та як можна змінити ситуацію.