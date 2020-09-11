 Шкарлет заявив, що виграв суд про плагіат | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2021

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Новини

Шкарлет заявив, що виграв суд про плагіат

Суд встановив, що комітет з питань етики Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти незаконно шукав плагіат в работах міністра освіти та науки України, повідомив Сергій Шкарлет.

Сергій Шкарлет

Сергій Шкарлет

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет повідомив, що виграв суд у справі про плагіат в своїх роботах. За його словами, Окружний адміністративний суд Києва встановив, що комітет з питань етики Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), який виявив плагіат у його роботах, зробив це незаконно. Про це міністр повідомив у понеділок, 5 квітня, у своєму Telegram-каналі.

"Окружний адмінсуд столиці "визнав протиправними дії відповідача щодо встановлення наявності текстових запозичень без посилання на джерело" у низці моїх наукових робіт. Як і обіцяв, у судовому порядку я захистив своє ім'я як науковця, який ніколи не займався плагіатом", - написав Шкарлет.

Він також зазначив, що рішення про наявність чи відсутність плагіату в роботах українських вчених "має ухвалюватися виключно в межах чинного законодавства, уповноваженими структурами і тільки на підставі доведених фактів".

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У НАЗЯВО відмовились прокоментувати рішення суду, оскільки його офіційно поки не опублікували та станом на 5 квітня копія рішення суду до Нацагентства не надходила, передає видання "Українська правда. Життя".

Водночас у статуті НАЗЯВО зазначено, що комітет з питань етики може розглядати питання академічного плагіату і вносити відповідні подання до Нацагентства.

У рішенні комітету з питань етики йдеться, що у чотирьох публікаціях Шкарлета було виявлено "наявність текстових запозичень без посилання на джерело" та що відповідно до закону "Про освіту" вони визначаються як академічний плагіат. У порівняльній таблиці комітет наводить щонайменше шість зразків плагіату в роботах Шкарлета та іхнє порівняння з роботами інших авторів.

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