 У Верховній Раді оскаржили процедуру призначення міністра освіти Сергія Шкарлета | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.12.2020

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Новини

У Верховній Раді оскаржили процедуру призначення міністра освіти Сергія Шкарлета

У Раді перевіряють імовірність неперсонального голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. Напередодні за це проголосували мінімально необхідні для ухвалення рішення 226 народних депутатів.

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив комітету з питань регламенту розглянути заяву фракцій політичних партій "Європейська солідарність" і "Голос" про можливе неперсональне голосування народних депутатів за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. Про це Разумков повідомив у п'ятницю, 18 грудня, з президії парламенту за підсумками наради з главами фракцій і груп.

Також спікер доручив регламентному комітету і апарату Верховної Ради до 15 січня розробити зміни до законодавства щодо посилення відповідальності за неперсональне голосування. Разумков зазначив, що за підсумками наради досягнуто домовленості встановити додаткові камери відеоспостереження в залі засідань парламенту для фіксації можливих випадків "кнопкодавства", а місця для депутатів, які не розподілені між фракціями Ради і позафракційними депутатами, відключити від системи голосування.

У фракції "Європейської солідарності" повідомили, що "мають підстави стверджувати", що за призначення Шкарлета голосували із застосуванням чужих карток. Співголова фракції Ірина Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook, що фракція готова подавати до суду на міністра, якого назвала "нелегітимним".

Шмигаль захищає призначення

На захист Шкарлета встав прем'єр Денис Шмигаль. "Міністр призначений відповідно до чинного законодавства, він зачитав присягу і, відповідно до закону, приступив до виконання своїх обов'язків", - сказав він у п'ятницю під час години запитань до уряду в парламенті.

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Як повідомлялось, напередодні Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. За це проголосували мінімально необхідні 226 народних депутатів. Шкарлет, який до цього був виконувачем обов'язків міністра, склав присягу на тлі вигуків "Ганьба!". 

Раніше в ЗМІ з посиланням на антиплагіатну ініціативу "Дисергейт" з'явилася інформація про те, що в дисертації та наукових публікаціях Шкарлета виявили великі обсяги плагіату. Сам Шкарлет, який до приходу в міністерство був ректором Чернігівського національного технологічного університету, заперечував наявність плагіату у своїх роботах. Своєю чергою, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в уряді вивчають питання можливого плагіату з боку Шкарлета.

11 вересня комітет з етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти підтвердив наявність плагіату в наукових роботах Шкарлета. А 16 грудня комітет з питань освіти не рекомендував Раді призначати Шкарлета міністром освіти.

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