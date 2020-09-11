У наукових роботах в.о. міністра освіти України знайшли плагіат

Комітет Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) в п'ятницю, 11 вересня, підтвердив наявність плагіату в наукових роботах виконувача обов'язків міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, повідомила народна депутатка Інна Совсун агентству "Інтерфакс-Україна".

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"Сьогодні Комітет Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти підтвердив наявність плагіату в наукових роботах виконувача обов'язків міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. Це було зроблено за результатами аналізу, здійсненого міжнародними та українськими експертами", - зазначила Совсун.

Тепер наявність академічного плагіату в наукових роботах в. о. міністра освіти і науки Шкарлета ще має підтвердити Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, а далі Кабінет Міністрів України може або взяти це до відома, або ні, заявив голова НАЗЯВО Сергій Квіт.

"У цьому разі Кабінет Міністрів може взяти це до уваги, а може не взяти, ми не можемо на це впливати, у нас немає таких повноважень - впливати на рішення Кабміну. Але вони знатимуть про це (про рішення Нацагентства. - Ред.)", - сказав Квіт. За його словами, комітет Нацагентства з етики розглянув шість публікацій Шкарлета, про які йшлося в різних зверненнях до відомства (депутатські запити, запити від громадських організацій, лист від секретаріату Кабміну).

Зокрема, в одній із робіт знайдено порушення, яке називається "маніпулювання авторством", що є недостатньою академічною якістю роботи. У трьох роботах було ідентифіковано саме академічний плагіат, ще дві з цих публікацій комітет відклав, оскільки, незважаючи на наявність у них порушень, він не може їх ідентифікувати з низки причин.

Наразі комітет працює над текстом пропозицій, які будуть спрямовані на розгляд Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти, оскільки рішення самого комітету немає остаточної сили. Коли саме Нацагентство розглядатиме це питання, Квіт не зміг відповісти.

Раніше в ЗМІ з посиланням на антиплагіатну ініціативу "Дисергейт" з'явилася інформація про те, що в дисертації та наукових публікаціях Шкарлета виявили великі обсяги плагіату. Сам Шкарлет, ще будучи ректором Чернігівського національного технологічного університету, заперечував наявність плагіату у своїх роботах. У свою чергу, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в уряді вивчають питання можливого плагіату з боку Шкарлета.