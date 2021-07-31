Кандидату в канцлери Німеччини Арміну Лашету закидають плагіат - ЗМІ

Кандидату в канцлери Німеччини від консервативного блоку ХДС/ХСС Арміну Лашету (Armin Laschet) закидають плагіат, повідомляє у п'ятницю, 6 серпня, німецький тижневик Der Spiegel. Як зазначається, у тексті його книжки "Республіка зльоту: іміграція як шанс" (Die Aufsteigerrepublik: Zuwanderung als Chance) виявили щонайменше чотири проблемні уривки.

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Так, він нібито майже дослівно скопіював цитати тодішнього віцепрезидента Центральної ради євреїв Саломона Корна (Salomon Korn) та колишнього комісара внутрішніх справ ЄС Франко Фраттіні. Крім того, були взяті речення та фрагменти тексту з двох статей сайту Wikipedia про поета Генріха Гейне (Heinrich Heine) та карикатури на пророка Мухамеда.

Перші закиди щодо плагіату на адресу Лашета, який обіймає посаду прем'єр-міністра федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, з'явилися минулого тижня. Політик вибачився за це і розпорядився перевірити книгу. Ця перевірка, як повідомили в офісі Лашета, ще триває, зазначає Der Spiegel.

Книжка Лашета опублікована в 2009 році і наразі є у вільному доступі на персональному сайті політика. У ній Лашет аналізує інтеграційну політику Німеччини та можливості країни для зростання, використовуючи досвід людей з іммігрантським корінням.

Нагадаємо, раніше закиди у плагіаті лунали на адресу кандидатки на пост канцлера від Зелених Анналени Бербок. Вона нещодавно опублікувала книгу "Тепер. Як ми оновимо нашу країну" (Jetzt. Wie wir unser Land erneuern), у якій нібито чимало наведених пасажів скопійовано з різних джерел. Зелені планують позиватися до суду через такі серйозні закиди в плагіаті.