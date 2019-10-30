Закиди у плагіаті: міністерка у справах сім'ї ФРН йде у відставку

Німецька міністерка у справах сім'ї Франциска Ґіффай (Franziska Giffey) у середу, 19 травня, подала заяву про відставку. Як повідомляється на сайті міністерства, під час засідання уряду Німеччини Ґіффай попросила звільнити її з посади з огляду на чергову перевірку Вільним університетом Берліна присвоєння їй наукового ступеня та обговорення у цьому зв'язку її дисертаційної роботи.

"Останніми днями знову відновились дискусії щодо моєї дисертації 2010 року", - заявила Ґіффай. Перевірка присвоєння їй наукового ступеня була відновлена у 2020 році, і тоді Ґіффай заявила, що більше не використовуватиме свій титул, незалежно від результатів перевірки. Сам університет, пояснила міністерка, надав їй час до початку червня цього року для роз'яснень.

Читайте також: Мисливець за плагіатом як професія

Ґіффай наполягає на відсутності плагіату

"Члени уряду, моя партія (Соціал-демократична партія Німеччини. - Ред.) та громадськість мають право на ясність щодо цього питання уже зараз. Тому я вирішила просити канцлерку про відставку з посади міністра сім'ї, пенсіонерів, жінок та молоді", - заявила Ґіффай.

Попри прохання про відставку, Ґіффай і надалі наполягає, що дисертація написана нею доброчесно. "Утім, якщо внаслідок третьої перевірки моєї роботи університет дійде висновку про необхідність відклику мого наукового ступеня, я прийму це рішення", - додала Ґіффай і пояснила, що нинішнє рішення не впливає на її намір брати участь у виборах до Бундестагу цього року.

Читайте також: Чому в Україні досі не карають за плагіат у наукових роботах

Відставки німецьких політиків через звинувачення у плагіаті

За останні роки кілька відомих німецьких політиків були змушені залишити свої пости після звинувачень у плагіаті при написанні докторських дисертацій. Першим і найбільш відомим у цьому переліку став член партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Карл-Теодор цу Ґуттенберґ (Karl-Theodor zu Guttenberg), який 2011 року, тобто на час виявлення плагіату, був міністром оборони. Скандал з плагіатом поставив хрест на його кар'єрі, цу Ґуттенберґ виїхав до США, де мешкає й сьогодні.

У 2012 році через звинувачення в плагіаті при написанні дисертації пішла у відставку федеральна міністерка освіти Аннете Шаван (Annette Schavan), теж членкиня партії ХДС. Вона спробувала повернути титул доктора наук через суд, але, врешті, відмовилась від подальшої боротьби.

Перевіряли на плагіат і дисертацію колишньої міністерки оборони ФРН, яка зараз очолює Єврокомісію, Урсулу фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Свою наукову роботу фон дер Ляєн захистила в 1990 році. Після того, як їй стали закидати плагіат, фон дер Ляєн сама попросила вищий навчальний заклад перевірити її наукову роботу. У 2016 році сенат Медичної вищої школи Ганновера більшістю голосів підтвердив збереження наукового ступеня доктора наук за нею.