Шантаж заради "Північного потоку-2": "Газпром" недодає Європі газу? (відео)

Критики звинувачують "Газпром" у тому, що російський газовий концерн недопостачає газ спеціально - за погодженням із Кремлем. На їхню думку, Москва у такий спосіб створює політичний тиск на ЄС, щоб європейці не гальмували запуск "Північного потоку-2", який нині викликає бурхливі суперечки. Газопровід готовий до запуску, але ще не отримав дозвіл на роботу в Німеччині.