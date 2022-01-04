Шантаж заради "Північного потоку-2": "Газпром" недодає Європі газу? (відео)

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У Європі зростають сумніви щодо надійності "Газпрому" як постачальника енергоносіїв. Російському концерну закидають умисне недопостачання газу, аби форсувати запуск газопроводу "Північний потік-2".
Критики звинувачують "Газпром" у тому, що російський газовий концерн недопостачає газ спеціально - за погодженням із Кремлем. На їхню думку, Москва у такий спосіб створює політичний тиск на ЄС, щоб європейці не гальмували запуск "Північного потоку-2", який нині викликає бурхливі суперечки. Газопровід готовий до запуску, але ще не отримав дозвіл на роботу в Німеччині.
Президент України Володимир Зеленський закликав Євросоюз спільно з Україною протистояти "газовій агресії" Росії. Ключ до вирішення проблем він бачить в українській ГТС.
Що буде з цінами на газ? Коли забезпечать опалення в дитсадках, школах і лікарнях? Що заважає Україні перетворитися з імпортера в експортера газу? Голова правління "Нафтогазу України" Юрій Вітренко в інтерв'ю DW.
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