 Шантаж заради ″Північного потоку-2″: ″Газпром″ недодає Європі газу? (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 05.01.2022

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Економіка

Шантаж заради "Північного потоку-2": "Газпром" недодає Європі газу? (відео)

У Європі зростають сумніви щодо надійності "Газпрому" як постачальника енергоносіїв. Російському концерну закидають умисне недопостачання газу, аби форсувати запуск газопроводу "Північний потік-2".

Північний потік-2 готовий до запуску, проте бракує дозволу

Північний потік-2" готовий до запуску, проте бракує дозволу

Критики звинувачують "Газпром" у тому, що російський газовий концерн недопостачає газ спеціально - за погодженням із Кремлем. На їхню думку, Москва у такий спосіб створює політичний тиск на ЄС, щоб європейці не гальмували запуск "Північного потоку-2", який нині викликає бурхливі суперечки. Газопровід готовий до запуску, але ще не отримав дозвіл на роботу в Німеччині. 

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Докладно

Північний потік-2 готовий до запуску, проте бракує дозволу

Європі бракує газу: "Газпром" веде подвійну гру? (відео)

"Газпрому" закидають умисне недопостачання газу, аби форсувати запуск газопроводу "Північний потік-2".  

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