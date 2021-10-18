Зеленський звинуватив Росію в "газовій агресії" проти Євросоюзу

Український президент Володимир Зеленський звинуватив Росію в роздмухуванні енергетичної кризи в Європі. "Ми маємо справу зі штучною кризою, яка має чітку мету: змусити Європу відмовитися від своїх цінностей", - сказав він у коментарі інформагенції AFP, оприлюдненому в п'ятницю, 22 жовтня.

На думку Зеленського, має місце "справжня газова агресія проти Євросоюзу" з боку Росії. За його словами, лише "координована" відповідь європейських країн на "шантаж" може допомогти знизити ринкові ціни на газ.

Європа останніми тижнями переживає енергетичну кризу через стрімке зростання попиту на газ на тлі того, як економіка багатьох країн оговтується після затяжних локдаунів через пандемію COVID-19. Водночас чимало експертів і політиків на Заході вважають, що російський газовий монополіст "Газпром" навмисно спровокував дефіцит газу на ринку, аби змусити Німеччину і Євросоюз швидше видати дозвіл на експлуатацію добудованого на початку вересня газопроводу "Північний потік-2". У Москві критику на свою адресу відкидають.

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За словами Зеленського, зараз існує "безпрецедентна потреба" в спільних діях. Він закликав Брюссель співпрацювати з Києвом для пошуку виходу з енергетичної кризи. "Україні є що запропонувати європейським партнерам", - наголосив Зеленський. За його словами, наявних газотранспортних потужностей України достатньо "не лише, аби нормалізувати ситуацію зараз, але й убезпечити Європу від таких цінових шоків найближчими роками".

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Зараз ЄС імпортує значну частку російського газу завдяки транзиту через Україну. Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ) повідомляв, що імпорт газу з Європи до України у січні-вересні цього року скоротився у понад шість разів порівняно з аналогічним періодом минулого року. Чинний контракт на транзит газу діє до кінця 2024 року. Київ побоюється втратити ключову роль транзитної країни, якщо на повну потужність запрацюють газопроводи "Північний потік-2" та "Турецький потік", які просуває Росія.

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