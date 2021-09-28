 Майбутнє України - не транзит газу, а водень. Інтерв′ю DW з посолкою ФРН (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.09.2021

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Політика й суспільство

Майбутнє України - не транзит газу, а водень. Інтерв'ю DW з посолкою ФРН (відео)

Чому ФРН робить ставку на Україну як на потенційного транзитера водню? І чому новий канцлер не цікавитиметься Україною так, як Анґела Меркель? Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю DW.

Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен

Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен

"Майбутнє України - це не транзит газу. Ми намагаємось показати, що Україна може стати великим виробником зеленої енергії", - запевнила DW Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен. В ексклюзивному інтерв'ю вона також поділилася своїми міркуваннями про те, чого не встигла зробити для України Анґела Меркель та чи зміняться українсько-німецькі відносини після виборів у Бундестаг й обрання парламентом нового федерального канцлера. Дивіться повну версію розмови українською мовою: 

 

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