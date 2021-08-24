Німці, для яких Україна стала батьківщиною, про 30 років Незалежності (відео)

Дітмар Печ переїхав в Україну з Кельна в 2011-му. 55-тирічний чоловік трохи розмовляє українською, проте дуже добре її розуміє. Крім того, прочитав майже усіх українських класиків…Ресторатор родом з Німеччини Ерік Айґнер закохався в Україну з першого погляду ще у 90-ті. Тоді він був доволі відомою фігурою в арт-світі Києва. З його допомогою багато музикантів, художників, митців зробили собі ім’я. Дивіться сюжет на YT-каналі DW українською: