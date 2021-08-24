 Німці, для яких Україна стала батьківщиною, про 30 років Незалежності (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 24.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Німці, для яких Україна стала батьківщиною, про 30 років Незалежності (відео)

Дітмар Печ та Ерік Айґнер - "українізовані" німці. Чому вони більше вірять в Україну, ніж самі українці?

Ukraine | Staatswappen der Ukraine, der goldene Dreizack

Дітмар Печ переїхав в Україну з Кельна в 2011-му. 55-тирічний чоловік трохи розмовляє українською, проте дуже добре її розуміє. Крім того, прочитав майже усіх українських класиків…Ресторатор родом з Німеччини Ерік Айґнер закохався в Україну з першого погляду ще у 90-ті. Тоді він був доволі відомою фігурою в арт-світі Києва. З його допомогою багато музикантів, художників, митців зробили собі ім’я. Дивіться сюжет на YT-каналі DW українською:

DW.COM

Німці привітали українців з Днем незалежності українською (відео)

Дивіться, за що німцям подобається українська мова, які асоціації з Україною і що вони бажають до Дня незалежності.  

Що Анґела Меркель зробила для України за 15 років при владі (відео)

Анґела Меркель 15 років є канцлеркою Німеччини. Меркель допомогла зупинити агресію Росії, але не хоче зупиняти "Північний потік-2". Як розвивалися відносини Києва та Берліна за її правління?  

"Ворота в Німеччину": етнічні німці з України повертаються у ФРН (відео)

Як відбувається процес повернення етнічних німців на історичну батьківщину? На прикладі родини з Одеси репортаж з прийомного центру в місті Фрідланд, який називають "ворітьми в Німеччину".  

Також за темою

Чому німці обирають життя в Україні? (24.08.2021) 24.08.2021

Німці, які вже багато років живуть в Україні, теж святкують День незалежності. Вони розповіли DW, якою вони побачили Україну під час свого першого візиту, які зміни вони пережили в країні за роки незалежності та якою вони хотіли би бачити Україну в майбутньому.

Реклама

Докладно

Ukraine | Parade zum Tag der Unabhängigkeit in Kiew

День незалежності України і перший парад Зеленського

Як пройшов масштабний військовий парад у центрі Києва - в репортажі DW.  

логотип МВФ

МВФ виділив світу $650 млрд: Україна отримала $2,7 млрд

Міжнародний валютний фонд виділив на підтримку світової економіки рекордні 650 мільярдів доларів.  